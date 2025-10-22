Bebidas quentes têm até o dobro de microplásticos que as frias

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O que se esconde no fundo do seu copo? Pesquisadores da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, analisaram 155 amostras de bebidas populares vendidas em supermercados e cafeterias e encontraram microplásticos em todas elas.

Embora a contaminação tenha sido generalizada, o estudo mostrou que as bebidas quentes apresentaram níveis significativamente mais altos dessas partículas invisíveis. Segundo os especialistas, o motivo pode estar na temperatura.

Os pesquisadores testaram 31 tipos de bebidas, entre elas café, chá, sucos, energéticos e refrigerantes. Todas foram filtradas em laboratório e analisadas no microscópio.

“Encontramos uma presença onipresente de microplásticos em todas as bebidas quentes e frias que analisamos, o que é bastante alarmante”, disse Mohamed Abdallah, principal autor do estudo, ao jornal The Independent.

O resultado revelou que bebidas servidas em temperaturas mais altas continham muito mais microplásticos do que aquelas mantidas frias. O chá quente liderou o ranking, com 49 a 81 microplásticos por litro, mais que o dobro dos 24 a 38 encontrados no chá gelado.

O café quente ficou logo atrás, com 29 a 57 partículas por litro, contra 31 a 43 no café frio.

Copos descartáveis aumentam a contaminação

A pesquisa também apontou que o tipo de recipiente influencia diretamente na quantidade de microplásticos. O chá quente servido em copos descartáveis apresentou a maior concentração: 22 partículas por xícara, contra 14 quando preparado em recipientes de vidro.

“Isso confirma estudos anteriores que indicam que o calor aumenta a liberação de microplásticos das embalagens, sugerindo que bebidas quentes apresentam um risco maior de exposição”, afirmaram os autores.

Quanto plástico ingerimos sem perceber?

Mesmo as bebidas geladas não ficaram livres da contaminação. Os sucos de frutas apresentaram de 19 a 41 microplásticos por litro, enquanto energéticos variaram de 14 a 36. Os refrigerantes tiveram os níveis mais baixos, entre 13 e 21 partículas por litro.

Para estimar o impacto no consumo diário, os pesquisadores entrevistaram mais de 200 adultos britânicos. O levantamento concluiu que, apenas por meio das bebidas, mulheres ingerem cerca de 1,7 partículas de microplástico por quilo de peso corporal por dia, e homens, 1,6.

“Definitivamente deveria haver medidas legislativas. Eles estão por toda parte”, afirmou o pesquisador.

O que são microplásticos?

Os microplásticos são pequenos fragmentos de plástico, que variam de 1 nanômetro a 5 milímetros, resultantes da degradação de peças maiores por ações físicas e biológicas. Eles estão em produtos de limpeza, roupas, cosméticos, alimentos, bebidas e até no ar.

Nos últimos anos, cientistas já detectaram essas partículas dentro do corpo humano, inclusive em órgãos como pulmões, rins, fígado, cérebro e mesmo na placenta, levantando preocupações sobre seus efeitos na saúde.

Embora os efeitos exatos dos microplásticos no organismo ainda sejam estudados, pesquisas anteriores apontam que eles incluem:

Danos celulares e inflamações crônicas;

Alterações no microbioma intestinal;

Interferência hormonal e metabólica;

Aceleração do envelhecimento.

Além disso, os microplásticos podem transportar substâncias químicas perigosas, como metais pesados e desreguladores endócrinos.