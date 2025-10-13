BH pode registrar chuva com trovoadas nesta segunda-feira (13/10)

Belo Horizonte deve ter mais um dia de tempo instável nesta segunda-feira (13/10). Após um fim de semana com registro de chuvas em vários pontos da cidade, a previsão indica céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, trovoadas isoladas e rajadas de vento ocasionais no período da tarde. Segundo a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 18°C, e a máxima prevista é de 30°C, com umidade relativa mínima em torno de 35% no período da tarde.

Durante a madrugada e início da manhã de hoje, as temperaturas mínimas variaram entre 18°C e 19,8°C nas regionais de BH. A menor temperatura registrada na cidade foi na Região Oeste, com 18°C às 5h. Nas demais regionais, as mínimas foram de 18,8°C no Centro-Sul, 19,5°C na Pampulha, 19,3°C em Venda Nova e 19,8°C no Barreiro.

Como fica o tempo em Minas?

Em Minas Gerais, o céu fica parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. No Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o céu permanece parcialmente nublado. Nas demais regiões, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Norte do estado. As temperaturas seguem estáveis, com mínima de 14 °C e máxima de 38 °C.

Tradicionalmente, o início de outubro em Minas Gerais é de tempo firme, céu limpo e temperaturas elevadas, período em que são registradas algumas das maiores marcas do ano. A partir da segunda quinzena, as pancadas de chuva se tornam mais frequentes, especialmente no Centro-Sul e Oeste, avançando gradualmente para o Centro-Norte e Leste. Historicamente, no início de novembro, todo o estado já se encontra sob a estação chuvosa.

O que a Defesa Civil recomenda para este período do ano?