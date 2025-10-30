Assine
Vini Jr e Virginia: prefeituras de MG surfam na onda de memes sobre o casal

Administrações municipais aproveitam o boato do casal para divulgar ações e serviços públicos de forma criativa e se conectar com os cidadãos

Flor Sette Câmara
Flor Sette Câmara
Repórter
30/10/2025 17:26 - atualizado em 30/10/2025 17:29

Vini Jr e Virginia: Prefeituras de cidades mineiras surfam na onda de memes sobre o casal crédito: Prefeituras mineiras

O namoro do atacante do Real Madrid Vini Jr. e a influenciadora Virginia Fonseca virou a nova ferramenta de comunicação para prefeituras em Minas Gerais. Administrações municipais estão aproveitando o "meme do casal" para brincar com assuntos da cidade.

A iniciativa usa o humor e a linguagem da internet para se conectar com os cidadãos de forma leve e direta. Ao adotar um dos assuntos mais comentados do momento, as publicações ganham mais alcance e engajamento, chegando a um público mais jovem.

A prefeitura de Várzea da Palma, município localizado no Alto São Francisco, por exemplo, fez uma montagem dos dois em pontos turísticos da cidade.

Trata-se de uma forma de marketing de oportunidade, que busca humanizar a imagem das gestões e tornar as informações úteis mais palatáveis e compartilháveis pelos moradores.

Como a estratégia funciona na prática

As postagens geralmente utilizam uma montagem com as fotos do pedido de namoro com Vini Jr. e Virginia, acompanhada de um texto criativo que faz uma ponte entre o casal e a ação da prefeitura.

Outro exemplo foi a prefeitura de Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que brincou que ambos iam se casar na Igreja do Senhor Bom Jesus, na cidade.

A repercussão nas redes tem sido positiva, com muitos comentários elogiando a criatividade das equipes de comunicação. A linguagem descontraída aproxima a prefeitura do dia a dia da população, mostrando que os gestores estão atentos ao que acontece no universo digital.

Essa abordagem reflete uma mudança na forma como o setor público se comunica. Em vez de apenas emitir comunicados formais, as instituições buscam participar das conversas que já estão acontecendo online.

Santa Luzia também entrou na brincadeira, postando “lugares para se apaixonar na cidade”, usando o novo casal do momento como atrativo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

bh minas-gerais vini-jr virginia

