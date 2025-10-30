Dupla suspeita de furtos de celulares na Região Centro-Sul de BH é presa

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) localizou, nesta quinta-feira (30/10), dois homens, de 17 e 18 anos, suspeitos de roubos de celulares em bairros da Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

A partir do registro de uma ocorrência, com apoio de câmeras de monitoramento e do serviço de inteligência da corporação - e o acompanhamento de uma tornozeleira eletrônica - os militares encontraram os suspeitos em uma residência no bairro Vera Cruz, na Região Leste da capital mineira.

Durante a ação, os policiais conseguiram recuperar dois celulares, modelo iPhone, e uma moto, que também havia sido roubada e era utilizada em outros crimes, de acordo com a corporação.

A dupla atuava em roubos de celulares principalmente nos bairros Sion e Santa Efigênia. Segundo a Polícia Militar, os homens não estavam armados, mas utilizavam de grave ameaça e violência às vítimas para cometer os roubos.

Os dois homens foram conduzidos para a Companhia de Polícia Militar do 1º Batalhão.