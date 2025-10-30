Assine
SION E SANTA EFIGÊNIA

Dupla suspeita de furtos de celulares na Região Centro-Sul de BH é presa

Os homens foram localizados com o apoio do sistema de inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais

Júlia Melgaço*
Júlia Melgaço*
30/10/2025 16:40

Durante a ação, os policiais conseguiram recuperar dois celulares, modelo iPhone, e uma moto, que também havia sido roubada e era utilizada em outros crimes, de acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais crédito: Reprodução / PMMG

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) localizou, nesta quinta-feira (30/10), dois homens, de 17 e 18 anos, suspeitos de roubos de celulares em bairros da Região Centro-Sul de Belo Horizonte. 

A partir do registro de uma ocorrência, com apoio de câmeras de monitoramento e do serviço de inteligência da corporação - e o acompanhamento de uma tornozeleira eletrônica - os militares encontraram os suspeitos em uma residência no bairro Vera Cruz, na Região Leste da capital mineira. 

Durante a ação, os policiais conseguiram recuperar dois celulares, modelo iPhone, e uma moto, que também havia sido roubada e era utilizada em outros crimes, de acordo com a corporação. 

A dupla atuava em roubos de celulares principalmente nos bairros Sion e Santa Efigênia. Segundo a Polícia Militar, os homens não estavam armados, mas utilizavam de grave ameaça e violência às vítimas para cometer os roubos. 

Os dois homens foram conduzidos para a Companhia de Polícia Militar do 1º Batalhão. 

belo-horizonte celulares furto

