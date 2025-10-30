Assine
overlay
Início Gerais
ATENTADO

Pai de aluno suspeito de tentar matar colega é preso em Minas

Homem de 48 anos foi encontrado com a arma utilizada pelo filho para atirar contra estudante em Ibiá, no Triângulo Mineiro

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
30/10/2025 14:00

compartilhe

SIGA
x
Crime preocupa autoridades da pacata Ibiá
Crime preocupa autoridades da pacata Ibiá, no Triângulo Mineiro crédito: Redes sociais

No final da tarde de quarta-feira (29/10) na Escola Estadual Doutor Pedro Dias dos Reis, no Centro de Ibiá, no Triângulo Mineiro, um estudante de 18 anos tentou matar outro, de 17, a tiros. Na manhã desta quinta-feira (30), o pai do autor dos disparos, de 48 anos, foi preso, apontado como coautor da tentativa de homicídio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo a Polícia Militar, dois homens chegaram à escola em um Voyage, estacionaram o veículo e desceram, entrando na escola. Pouco depois, ouviram-se os disparos. Os dois homens fugiram.

Quando chegaram na escola, os policiais militares encontraram o adolescente caído no chão, com as costas no chão. A vítima tinha sinais vitais e estava consciente. Ele foi socorrido, sendo levado para a Santa Casa. 

No caminho, ele contou aos policiais que o autor dos disparos era outro estudante do colégio e que também tinha mensagens dele enviadas para o seu celular ameaçando-o de morte.

Segundo testemunhas, o autor teria fugido do local após o crime junto com o pai, que é o proprietário do veículo.

Os policiais, diante das informações, saíram em diligência e conseguiram encontrar o veículo na Avenida José Cambraia, no Bairro Santa Cruz. Apenas o pai estava no carro.

O veículo foi abordado e revistado. Dentro, encontraram um parte do cabo da arma. A outra metade estava no local do crime, junto com um cartucho deflagrado. Foi dada voz de prisão ao homem, que foi levado para a delegacia. Ele é acusado de coautoria da tentativa de homicídio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo apurado pelos investigadores, a motivação para o crime seria um relacionamento amoroso entre a vítima e uma jovem, que não foi localizada. O autor dos disparos ainda não foi encontrado. A PM segue realizando diligências.

Na Santa Casa a informação é que a vítima tem hemorragia interna na região abdominal e foi transferido, em estado de emergência, para um CTI.

Tópicos relacionados:

pmmg tentativa-de-homicidio triangulo-mineiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay