Pai de aluno suspeito de tentar matar colega é preso em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

No final da tarde de quarta-feira (29/10) na Escola Estadual Doutor Pedro Dias dos Reis, no Centro de Ibiá, no Triângulo Mineiro, um estudante de 18 anos tentou matar outro, de 17, a tiros. Na manhã desta quinta-feira (30), o pai do autor dos disparos, de 48 anos, foi preso, apontado como coautor da tentativa de homicídio.

Segundo a Polícia Militar, dois homens chegaram à escola em um Voyage, estacionaram o veículo e desceram, entrando na escola. Pouco depois, ouviram-se os disparos. Os dois homens fugiram.

Quando chegaram na escola, os policiais militares encontraram o adolescente caído no chão, com as costas no chão. A vítima tinha sinais vitais e estava consciente. Ele foi socorrido, sendo levado para a Santa Casa.

No caminho, ele contou aos policiais que o autor dos disparos era outro estudante do colégio e que também tinha mensagens dele enviadas para o seu celular ameaçando-o de morte.

Segundo testemunhas, o autor teria fugido do local após o crime junto com o pai, que é o proprietário do veículo.

Os policiais, diante das informações, saíram em diligência e conseguiram encontrar o veículo na Avenida José Cambraia, no Bairro Santa Cruz. Apenas o pai estava no carro.

O veículo foi abordado e revistado. Dentro, encontraram um parte do cabo da arma. A outra metade estava no local do crime, junto com um cartucho deflagrado. Foi dada voz de prisão ao homem, que foi levado para a delegacia. Ele é acusado de coautoria da tentativa de homicídio.

Segundo apurado pelos investigadores, a motivação para o crime seria um relacionamento amoroso entre a vítima e uma jovem, que não foi localizada. O autor dos disparos ainda não foi encontrado. A PM segue realizando diligências.

Na Santa Casa a informação é que a vítima tem hemorragia interna na região abdominal e foi transferido, em estado de emergência, para um CTI.