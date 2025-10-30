Assine
overlay
Início Gerais
DROGAS

Pai e filho são flagrados com entorpecentes no interior de Minas

Na residência da dupla, em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, foram encontrados cocaína, crack e maconha

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
30/10/2025 12:54

compartilhe

SIGA
x
Drogas e dinheiro apreendidos com pai e filho traficantes
Drogas e dinheiro apreendidos com pai e filho traficantes no Vale do Jequitinhonha crédito: PCMG

Um homem de 52 anos e seu filho, de 20, foram presos em flagrante pela Polícia Civil nessa quarta-feira (29/10) em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas da região. A operação contou com o apoio da Polícia Militar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Os policiais chegaram aos suspeitos depois de denúncias de intensa movimentação de usuários de drogas no imóvel dos suspeitos, o que indicava a suspeição de comércio de entorpecentes.

Ao realizarem buscas no local, os policiais apreenderam 93 pinos de cocaína, 78 pedras de crack, seis buchas de maconha, uma balança de precisão, um papel com anotações do tráfico, dois celulares, cerca de R$ 2,3 mil em dinheiro e dois veículos supostamente utilizados para o transporte das drogas.

Pai e filho permaneceram em silêncio e foram levados para a Delegacia de Polícia de Capelinha. Eles serão interrogados nesta quinta-feira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

drogas filho pai presos trafico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay