Pai e filho são flagrados com entorpecentes no interior de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 52 anos e seu filho, de 20, foram presos em flagrante pela Polícia Civil nessa quarta-feira (29/10) em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas da região. A operação contou com o apoio da Polícia Militar.

Os policiais chegaram aos suspeitos depois de denúncias de intensa movimentação de usuários de drogas no imóvel dos suspeitos, o que indicava a suspeição de comércio de entorpecentes.

Ao realizarem buscas no local, os policiais apreenderam 93 pinos de cocaína, 78 pedras de crack, seis buchas de maconha, uma balança de precisão, um papel com anotações do tráfico, dois celulares, cerca de R$ 2,3 mil em dinheiro e dois veículos supostamente utilizados para o transporte das drogas.

Pai e filho permaneceram em silêncio e foram levados para a Delegacia de Polícia de Capelinha. Eles serão interrogados nesta quinta-feira.

