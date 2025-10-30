BH: homem leva cinco tiros em boca de fumo na Pedreira
Homem saiu de Lagoa Santa, onde mora, para comprar drogas em Belo Horizonte
Um homem de 30 anos levou cinco tiros - dois em cada perna e um no glúteo - numa boca de fumo, na Rua Serra da Mutuca, na Pedreira Prado Lopes, região Noroeste de Belo Horizonte, na noite de quarta-feira (29/10). Ele está internado no Hospital Odilon Behrens.
Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados e encontraram o homem caído, gritando por socorro.
Ele contou que reside em Lagoa Santa e que veio a BH para comprar drogas. Ao chegar à boca de fumo, foi surpreendido por três homens desconhecidos que atiraram nele e fugiram em seguida.
Questionado como tinha saído da boca de fumo para chegar ao local onde foi encontrado, ele disse que foi carregado por outros usuários de drogas.
No hospital, consciente, a vítima disse aos policiais que não conhecia nenhum dos três homens que o atacaram e também não tem ideia do porquê.
A Polícia Militar tenta identificar os autores dos tiros e faz uma varredura pelas ruas da Pedreira.
