Assine
overlay
Início Gerais
BOCA DE FUMO

BH: homem leva cinco tiros em boca de fumo na Pedreira

Homem saiu de Lagoa Santa, onde mora, para comprar drogas em Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
30/10/2025 12:26

compartilhe

SIGA
x
Ocorrência foi atendida pelo Gepar da PMMG, que ainda não conseguiu prender os autores dos tiros
Ocorrência foi atendida pelo Gepar da PMMG, que ainda não conseguiu prender os autores dos tiros crédito: PMMG

Um homem de 30 anos levou cinco tiros - dois em cada perna e um no glúteo - numa boca de fumo, na Rua Serra da Mutuca, na Pedreira Prado Lopes, região Noroeste de Belo Horizonte, na noite de quarta-feira (29/10). Ele está internado no Hospital Odilon Behrens. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

 

Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados e encontraram o homem caído, gritando por socorro.

Ele contou que reside em Lagoa Santa e que veio a BH para comprar drogas. Ao chegar à boca de fumo, foi surpreendido por três homens desconhecidos que atiraram nele e fugiram em seguida.

Questionado como tinha saído da boca de fumo para chegar ao local onde foi encontrado, ele disse que foi carregado por outros usuários de drogas.

No hospital, consciente, a vítima disse aos policiais que não conhecia nenhum dos três homens que o atacaram e também não tem ideia do porquê.

A Polícia Militar tenta identificar os autores dos tiros e faz uma varredura pelas ruas da Pedreira. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Tópicos relacionados:

bh policia violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay