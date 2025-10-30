Assine
CONFRONTO

Líder do tráfico morre em confronto com a PM em Belo Horizonte

"Baiano" comandava o tráfico no Jardim Leblon e era chefe de duas facções

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
30/10/2025 06:44 - atualizado em 30/10/2025 07:57

Luiz Fernandes Balbino, vulgo
Luiz Fernandes Balbino, vulgo "Baiano" ou "Cocão" era o líder do tráfico no bairro Jardim Leblon, em Venda Nova crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

O líder do tráfico de drogas no Bairro Jardim Leblon, identificado como Luiz Fernandes Balbino e conhecido como “Baiano” ou “Cocão”, foi morto em um confronto com a Polícia Militar na noite dessa quarta-feira (29/10), em Belo Horizonte (MG).

Segundo informações da PM, o homem era considerado um dos principais chefes do tráfico na Região de Venda Nova e chefiava as facções Leblon Vermelho (LV) e Bonde do Escadão (BDE).

De acordo com o serviço de inteligência, Luiz estava escondido em um condomínio no Bairro Maria Teresa, na Região Norte da capital. Durante o monitoramento, os policiais notaram que ele aparecia com frequência na sacada do apartamento portando uma pistola e demonstrava comportamento vigilante e apreensivo.

A PM acredita que a tensão se devia à disputa territorial com outro traficante, conhecido como “Gerson Negão”, conflito que já resultou em quatro homicídios na região. Durante a operação, a companheira de Luiz foi abordada na portaria do prédio e confirmou que o suspeito estava no apartamento. A equipe tática, então, se preparou para entrar no imóvel.

Quando os policiais chegaram no corredor, a porta estava entreaberta, e foi possível visualizar o homem sentado no sofá segurando uma arma. Os militares ordenaram que ele se rendesse, mas o suspeito apontou a arma na direção da equipe, o que levou os policiais a reagirem.

Luiz foi baleado e socorrido para a Upa Norte, mas morreu em seguida. No apartamento, foram apreendidos duas pistolas (uma com numeração raspada), um carregador com 12 cartuchos intactos, nove munições calibre 9mm e quatro celulares.

O criminoso tinha diversas passagens policiais, incluindo três por roubo, cinco por tráfico de drogas, uma por porte ilegal de arma e outra por lesão corporal. O local foi isolado para os trabalhos da Perícia da Polícia Civil, que vai apurar as circunstâncias do confronto.

