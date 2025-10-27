Suspeito é preso ao esfaquear homem por traição em Belo Horizonte

Um homem foi vítima de tentativa de homicídio ao ser esfaqueado por ciúmes, nesse domingo (26/10), na esquina da Rua Francisco Leocádio com a Rua Santa Aliança, no Bairro São Marcos, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, os militares se depararam com uma situação paralela: um segundo homem, de 22 anos, jogou uma arma enrolada em um pano em uma casa, ao perceber a chegada da polícia.

Durante a abordagem, o suspeito que jogou a arma resistiu à prisão e partiu para cima de um policial, que efetuou dois disparos de advertência, sem atingi-lo. Depois dos tiros, o homem se rendeu e foi algemado. Com ele, os militares encontraram 11 buchas de maconha, 45 pinos de cocaína e uma pistola calibre 9 mm com três munições.

Em relação à tentativa de homicídio, o autor, de 36 anos, confessou o crime, alegando que esfaqueou a vítima por ciúmes, ao descobrir que o homem mantinha um envolvimento amoroso com seu namorado. Populares socorreram a vítima e entregaram à PM a faca usada no ataque, que foi localizada em uma lixeira próxima.

O ferido foi levado para a UPA no Bairro São Paulo e, em seguida, transferido ao Hospital Odilon Behrens, onde passou por cirurgia. Os dois suspeitos, o agressor e o homem flagrado com drogas, foram presos em flagrante e encaminhados à 2ª Delegacia da Polícia Civil, em Belo Horizonte.