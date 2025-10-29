Homem leva dois tiros no rosto e sobrevive à tentativa de homicídio em BH
Vítima foi socorrida consciente depois de ser atingida por seis disparos no Bairro Minascaixa. Ela tinha histórico de envolvimento com tráfico de drogas
Um homem de 36 anos sobreviveu depois de levar dois tiros no rosto e quatro nas costas em uma tentativa de homicídio no Bairro Minascaixa, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), nessa terça-feira (28/10).
De acordo com a Polícia Militar (PM), a guarnição foi acionada depois de uma denúncia anônima informar sobre um possível homicídio na Rua Michel Garib. No local, os militares encontraram dois capacetes, uma motocicleta cinza e marcas de sangue espalhadas pela via.
Populares contaram que o motociclista havia sido alvejado por um homem que estava em outra moto e que terceiros o socorreram e o levaram para o Hospital Risoleta Neves, no Vila Clóris. A equipe médica confirmou que a vítima chegou consciente e estabilizada.
Aos policiais, o homem disse ter histórico de envolvimento com o tráfico de drogas, mas afirmou que estava fora do crime. Segundo ele, o autor de 29 anos, que estava em uma motocicleta vermelha, o abordou quando saía de casa com a namorada, mandou que descesse da moto e efetuou os disparos. Ele afirmou ter reconhecido o atirador e indicou o endereço do suspeito.
A namorada confirmou o relato da vítima. No endereço informado, familiares impediram a entrada dos militares. A Perícia da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os levantamentos iniciais. O caso segue em investigação.