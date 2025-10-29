Homem leva dois tiros no rosto e sobrevive à tentativa de homicídio em BH

Um homem de 36 anos sobreviveu depois de levar dois tiros no rosto e quatro nas costas em uma tentativa de homicídio no Bairro Minascaixa, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), nessa terça-feira (28/10).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a guarnição foi acionada depois de uma denúncia anônima informar sobre um possível homicídio na Rua Michel Garib. No local, os militares encontraram dois capacetes, uma motocicleta cinza e marcas de sangue espalhadas pela via.

Populares contaram que o motociclista havia sido alvejado por um homem que estava em outra moto e que terceiros o socorreram e o levaram para o Hospital Risoleta Neves, no Vila Clóris. A equipe médica confirmou que a vítima chegou consciente e estabilizada.

Aos policiais, o homem disse ter histórico de envolvimento com o tráfico de drogas, mas afirmou que estava fora do crime. Segundo ele, o autor de 29 anos, que estava em uma motocicleta vermelha, o abordou quando saía de casa com a namorada, mandou que descesse da moto e efetuou os disparos. Ele afirmou ter reconhecido o atirador e indicou o endereço do suspeito.

A namorada confirmou o relato da vítima. No endereço informado, familiares impediram a entrada dos militares. A Perícia da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os levantamentos iniciais. O caso segue em investigação.