Autores de dois homicídios são presos em Uberlândia

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Duas ações distintas, uma da Polícia Civil e outra da Polícia Militar, resultaram, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com a prisão de dois homens, de 28 e 57 anos, no esclarecimento de dois homicídios. As prisões ocorreram na última sexta-feira (24/10).

O primeiro a ser preso foi um homem de 28 anos, suspeito de envolvimento nos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. Segundo um levantamentos da Polícia Civil, o suspeito do crime esteve com a vítima na data de seu desaparecimento e, depois dos fatos, não foi mais visto. Ele foi detido no Bairro Lídice.

Levado à delegacia, ele prestou depoimento e contou que se desentendeu com a vítima, uma mulher, por motivos fúteis, quando pegou uma picareta e desferiu um golpe contra a cabeça dela, o que provocou sua morte.

Depois de ter matado a mulher, o homem ateou fogo no barraco onde a vítima estava. Quando o fogo apagou, ele arrastou os restos mortais até um córrego, onde a jogou. O corpo foi encontrado no dia 27 de setembro deste ano.

Além disso, segundo a Polícia Civil, o corpo estava queimado e em avançado estado de decomposição. Um exame de necropsia possibilitou a constatação de que ela foi morta em consequência de um traumatismo craniano.

Brincadeira fatal

A segunda prisão foi de um homem de 57 anos, preso no Bairro Daniel Fonseca, suspeito de participação no homicídio de um jovem, de 24, no Bairro Jaraguá, em 4 de setembro deste ano. Outro homem, investigado pelo mesmo crime, já havia sido preso em flagrante por policiais militares, no dia do crime.

O homicídio teria sido cometido, também, por motivo fútil, sendo que as agressões tiveram início depois de uma brincadeira feita pelos investigados com a vítima, que não gostou e resolveu tirar satisfação. Nesse momento, ela foi agredida e morta com golpes. Os suspeitos teriam utilizado uma garrafa e uma faca nas agressões. Os suspeitos foram levados ao sistema prisional.

