VALE DO AÇO

Jovem é morto com 20 disparos em lanchonete em Ipatinga

Segundo a Polícia Militar, ele seria investigado pela prática de roubas na região

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
26/10/2025 17:37

Um veículo, descrito por uma testemunha como similar a um Corsa, teria passado nas imediações do local antes do crime
Um veículo, descrito por uma testemunha como similar a um Corsa, teria passado nas imediações do local antes do crime crédito: Polícia Militar/Divulgação

A cidade de Ipatinga (MG), no Vale do Aço, foi palco de um homicídio violento na madrugada desse sábado (25/10). Um rapaz de 21 anos foi assassinado a tiros dentro de uma lanchonete. A vítima foi atingida por cerca de 20 disparos, em uma ação criminosa que foi capturada por câmeras de segurança e presenciada por diversas testemunhas.

Conforme a Polícia Militar (PM), o ataque foi premeditado. Um veículo, descrito por uma testemunha como similar a um Corsa, teria passado nas imediações do local antes que os agressores descessem e iniciassem a saraivada de balas contra o jovem.

Uma pessoa que estava próxima à vítima, e tentou fugir no momento dos tiros, acabou atingida no rosto, e precisou de internação hospitalar.

Embora a motivação do crime ainda esteja sob apuração, a polícia foi alertada sobre o histórico da vítima, que seria investigada pela prática de roubos na região, incluindo assaltos a idosos.

Um homem foi detido durante as buscas subsequentes, mas negou envolvimento com o crime. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ipatinga.

