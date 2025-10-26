Jovem é morto com 20 disparos em lanchonete em Ipatinga

A cidade de Ipatinga (MG), no Vale do Aço, foi palco de um homicídio violento na madrugada desse sábado (25/10). Um rapaz de 21 anos foi assassinado a tiros dentro de uma lanchonete. A vítima foi atingida por cerca de 20 disparos, em uma ação criminosa que foi capturada por câmeras de segurança e presenciada por diversas testemunhas.



Conforme a Polícia Militar (PM), o ataque foi premeditado. Um veículo, descrito por uma testemunha como similar a um Corsa, teria passado nas imediações do local antes que os agressores descessem e iniciassem a saraivada de balas contra o jovem.

Uma pessoa que estava próxima à vítima, e tentou fugir no momento dos tiros, acabou atingida no rosto, e precisou de internação hospitalar.

Embora a motivação do crime ainda esteja sob apuração, a polícia foi alertada sobre o histórico da vítima, que seria investigada pela prática de roubos na região, incluindo assaltos a idosos.

Um homem foi detido durante as buscas subsequentes, mas negou envolvimento com o crime. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ipatinga.