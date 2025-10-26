Assine
FACADAS

Briga em bar acaba com homem morto no Sul de Minas

A vítima foi localizada com ferimentos no tórax, braços, mãos e costas

26/10/2025 14:00

A vítima foi localizada imóvel, com facadas no tórax, braços, mãos e costas
Segundo a Polícia Militar, a vítima teria se desentendido com outro rapaz, de 29 anos crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press

Uma confusão em um bar em Três Corações (MG), na Região Sul, acabou com um homem de 33 anos morto, na madrugada deste domingo (26/10). Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar chegou ao local do crime, no Bairro Cinturão Verde, após ser informada de que uma pessoa estava caída na rua. A vítima foi localizada com marcas de facadas no tórax, braços, mãos e costas.

O Corpo de Bombeiros compareceu para socorrer o homem, que foi encaminhado ao Hospital São Sebastião, mas acabou morrendo. A vítima teria se desentendido com outro rapaz, de 29 anos, que desferiu os golpes de faca.

A perícia também foi acionada e recolheu um cabo de faca, celulares e um relógio. As autoridades identificaram duas câmeras de segurança perto do lugar, mas não tiveram acesso às imagens.

O autor do homicídio ainda não foi localizado. Ele e a vítima têm antecedentes criminais.

