Briga em bar acaba com homem morto no Sul de Minas

Uma confusão em um bar em Três Corações (MG), na Região Sul, acabou com um homem de 33 anos morto, na madrugada deste domingo (26/10). Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar chegou ao local do crime, no Bairro Cinturão Verde, após ser informada de que uma pessoa estava caída na rua. A vítima foi localizada com marcas de facadas no tórax, braços, mãos e costas.



O Corpo de Bombeiros compareceu para socorrer o homem, que foi encaminhado ao Hospital São Sebastião, mas acabou morrendo. A vítima teria se desentendido com outro rapaz, de 29 anos, que desferiu os golpes de faca.



A perícia também foi acionada e recolheu um cabo de faca, celulares e um relógio. As autoridades identificaram duas câmeras de segurança perto do lugar, mas não tiveram acesso às imagens.





O autor do homicídio ainda não foi localizado. Ele e a vítima têm antecedentes criminais.