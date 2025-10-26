Assine
ESTAVA TRABALHANDO

Jovem pintor tem 90% do corpo queimado ao levar choque

Vítima foi resgatada consciente e levada ao hospital. O acidente aconteceu em Passos (MG), no Sul do estado, nesse sábado (25)

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
26/10/2025 12:43 - atualizado em 26/10/2025 12:44

Descarga elétrica provocou também explosão de gerador em poste e a queda de energia em estabelecimentos comerciais
Descarga elétrica provocou também explosão de gerador em poste e a queda de energia em estabelecimentos comerciais crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um pintor, de 22 anos, teve 90% do corpo queimado ao sofrer uma descarga elétrica quando pintava o telhado de uma farmácia de Passos (MG), no Sul de Minas, na tarde desse sábado (25/10). Ele foi encaminhado ao hospital em estado grave.

Informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) indicam que as queimaduras atingiram inclusive as vias aéreas do jovem. Ele foi encontrado consciente e encaminhado ao hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos.

Colegas de trabalho do pintor contaram aos militares que não estavam com a vítima no momento do incidente, mas que subiram ao telhado logo após ouvirem um estrondo e encontraram o jovem queimado pelo choque. 

Ele foi resgatado pelos bombeiros de forma segura e entregue aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e o levou ao hospital.

Ainda segundo os bombeiros, a descarga elétrica provocou uma explosão no transformador do poste e na fiação da Avenida Expedicionários, na esquina com a Rua João Pinheiros. Por isso, diversas casas e estabelecimentos da região ficaram sem energia elétrica. 

Procurada pela reportagem do Estado de Minas, a Cemig informou que 226 clientes foram afetados pela ocorrência e que a energia foi restabelecida às 22h de sábado. "Em relação ao acidentado, a Cemig colabora com as autoridades nas informações necessárias para apuração", informou.

O trânsito foi controlado pela Polícia Militar para atuação segura das equipes. Não há novas informações sobre o estado de saúde do jovem.

acidente choque-eletrico corpo-de-bombeiros minas-gerais passos

