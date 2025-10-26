Jovem pintor tem 90% do corpo queimado ao levar choque
Vítima foi resgatada consciente e levada ao hospital. O acidente aconteceu em Passos (MG), no Sul do estado, nesse sábado (25)
compartilheSIGA
Um pintor, de 22 anos, teve 90% do corpo queimado ao sofrer uma descarga elétrica quando pintava o telhado de uma farmácia de Passos (MG), no Sul de Minas, na tarde desse sábado (25/10). Ele foi encaminhado ao hospital em estado grave.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) indicam que as queimaduras atingiram inclusive as vias aéreas do jovem. Ele foi encontrado consciente e encaminhado ao hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos.
Leia Mais
Colegas de trabalho do pintor contaram aos militares que não estavam com a vítima no momento do incidente, mas que subiram ao telhado logo após ouvirem um estrondo e encontraram o jovem queimado pelo choque.
- Homem é eletrocutado quando instalava telhado de zinco na Grande BH
- Jovem eletrocutada no Sion, em BH: polícia apura causas do acidente
Ele foi resgatado pelos bombeiros de forma segura e entregue aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e o levou ao hospital.
Ainda segundo os bombeiros, a descarga elétrica provocou uma explosão no transformador do poste e na fiação da Avenida Expedicionários, na esquina com a Rua João Pinheiros. Por isso, diversas casas e estabelecimentos da região ficaram sem energia elétrica.
Procurada pela reportagem do Estado de Minas, a Cemig informou que 226 clientes foram afetados pela ocorrência e que a energia foi restabelecida às 22h de sábado. "Em relação ao acidentado, a Cemig colabora com as autoridades nas informações necessárias para apuração", informou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O trânsito foi controlado pela Polícia Militar para atuação segura das equipes. Não há novas informações sobre o estado de saúde do jovem.