SUSTO

Atleta de esporte radical se enrosca em árvore e precisa de resgate

Apesar do susto, piloto de parapente não se machucou. Pouso acidental aconteceu no Sul de Minas, na tarde desse sábado (25/10)

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
26/10/2025 09:36 - atualizado em 26/10/2025 09:38

Piloto de paraglider ficou preso a cerca de 15 metros de altura
Piloto de paraglider ficou preso a cerca de 15 metros de altura

Um piloto de parapente, de 56 anos, precisou ser resgatado pelos bombeiros porque ficou enroscado no galho de uma árvore alta durante a descida na zona rural de São Sebastião da Bela Vista (MG), no Sul de Minas, na tarde desse sábado (25/10).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ele se prendeu a cerca de 15 metros de altura em uma árvore de eucalipto de grande porte, em uma região próxima ao restaurante e pesque-pague Pesqueiro do Mortadela.

Conforme os registros, o paraglider foi encontrado preso em um galho enfraquecido pelo impacto da queda. 

O piloto é experiente e foi resgatado sem ferimentos
O piloto é experiente e foi resgatado sem ferimentos

Foi necessário o uso de uma escada e a escalada na árvore para chegar ao homem e poder fazer um resgate seguro e controlado.

Apesar do susto, o piloto não teve ferimentos e não precisou de atendimento médico.

Procurado pela reportagem, o Clube Sul Mineiro de Voo Livre, de onde o atleta decolou, informou que o piloto é experiente no esporte. "No clube, temos todas as orientações para decolagem. Apenas piloto habilitado pode ir sozinho. Temos alunos que decolam, mas apenas com presença de instrutor", informou um fiscal, que preferiu não ser identificado. Segundo ele, pousos acidentais como esse são comuns.

