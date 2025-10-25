Assine
ASSALTO

BH: clientes de bar são assaltados por dois homens em moto

Um homem e uma mulher tiveram jóias, dinheiro e documentos roubados. Até o momento, ninguém foi preso

Repórter
25/10/2025 20:34

Suspeitos invadem bar em BH e roubam pertences de clientes
Suspeitos invadem bar em BH e roubam pertences de clientes crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Um homem de 56 anos e uma mulher de 45 tiveram os pertences roubados enquanto estavam em um bar, na Avenida Professora Gabriela Varela, no bairro Jardim Guanabara, na Região Norte de Belo Horizonte. Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os suspeitos fugiram em uma moto.

As vítimas relataram à corporação que, antes do ocorrido, os autores estacionaram a moto, uma Honda Sahara de cor bege, um pouco abaixo do estabelecimento, em frente a uma residência.

Em seguida, conforme os relatos, a dupla entrou no bar anunciando o assalto. De acordo com os clientes, um deles portava um revólver. 

O homem afirmou que teve duas correntes e uma pulseira de ouro roubadas, além de um relógio. Já a mulher, afirmou que levaram sua bolsa, onde havia um celular, documentos pessoais, cartões bancários, a chave de sua casa, e R$ 600. 

Os dois disseram ainda que, após os fatos, os suspeitos fugiram na moto, tampando a placa do veículo com as mãos.

A PM informou que o bar possui câmeras de segurança, bem como outras residências próximas, que podem ter registrado a ação. No entanto, até o momento, ninguém foi preso.

