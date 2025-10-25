Assine
SUSPEITOS FUGIRAM

Contagem: homem é morto a tiros em rua onde ocorre feira aos sábados

As informações iniciais da Polícia Militar não confirmam se o crime ocorreu próximo às barracas

Laura Scardua
25/10/2025 17:54 - atualizado em 25/10/2025 19:58

Um homem de 31 anos foi morto a tiros na Rua Ápio Cardoso, Bairro Nova Contagem, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (25/10)
Um homem de 31 anos foi morto a tiros na Rua Ápio Cardoso, Bairro Nova Contagem, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (25/10) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Um homem de 31 anos foi morto a tiros na Rua Ápio Cardoso, Bairro Nova Contagem, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (25/10). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o 18º Batalhão foi acionado para a ocorrência às 11h50. 

Aos sábados, das 8h às 14h, na Rua Ápio Cardoso, é realizada a feira de Nova Contagem. No entanto, informações preliminares da corporação não confirmam se o homicídio ocorreu próximo às barracas da feira.

De acordo com informações iniciais da PMMG, os disparos que acertaram a vítima teriam sido efetuados por dois ocupantes que estavam em uma moto. Os suspeitos não foram identificados ou localizados. A motivação do crime também ainda está indefinida.

A perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.

Procurada pelo Estado de Minas, a Guarda Civil de Contagem (GCC) informou que a PM conduziu à ocorrência de homicídio registrada em Nova Contagem. "De acordo com informações preliminares, a vítima estava acompanhada de outra pessoa na Praça do Coreto quando dois indivíduos em uma motocicleta efetuaram disparos contra eles", disse em nota.

A Polícia Civil também comunicou que, deslocou a perícia oficial ao local, a fim de realizar a coleta de vestígios e informações que irão auxiliar na investigação. O corpo do sexo masculino foi encaminhado ao IML para ser submetido a exames. A ocorrência encontra-se em andamento com a Polícia Militar e, até o momento, nenhum suspeito foi conduzido à delegacia.

