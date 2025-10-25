Idoso de 85 anos passa mal e capota carro

Um idoso de 85 anos que dirigia um carro em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, teve um mal súbito e capotou o carro, na manhã deste sábado (25/10).

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta de 10h44, na altura do número 57 da Rua Rio Madeira, no bairro Riacho das Pedras. No capotamento, um veículo estacionado foi atingido.

Apenas o idoso ficou ferido no acidente. Conforme o chamado, ele ficou preso às ferragens, com uma fratura exposta no braço esquerdo.

Idoso foi removido das ferragens e encaminhado para atendimento médico Divulgação/Corpo de Bombeiros

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionadas e retiraram o motorista de dentro do carro. Segundo os registros, ele foi removido com os sinais vitais preservados, consciente, e recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou para atendimento médico.

A Transcon, empresa de trânsito municipal, foi procurada pela reportagem para maiores informações sobre o trânsito, mas informou que não tem registro de acidente no local. Imagens compartilhadas pelos bombeiros, porém, mostram a pista bloqueada pelo veículo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A PM segue no local do acidente. A ocorrência está em andamento.