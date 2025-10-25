Idoso de 85 anos passa mal e capota carro
Motorista bateu em veículo estacionado e precisou ser removido das ferragens com fratura exposta. Caso aconteceu no bairro Riacho das Pedras, em Contagem
Um idoso de 85 anos que dirigia um carro em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, teve um mal súbito e capotou o carro, na manhã deste sábado (25/10).
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta de 10h44, na altura do número 57 da Rua Rio Madeira, no bairro Riacho das Pedras. No capotamento, um veículo estacionado foi atingido.
Apenas o idoso ficou ferido no acidente. Conforme o chamado, ele ficou preso às ferragens, com uma fratura exposta no braço esquerdo.
Militares do Corpo de Bombeiros foram acionadas e retiraram o motorista de dentro do carro. Segundo os registros, ele foi removido com os sinais vitais preservados, consciente, e recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou para atendimento médico.
A Transcon, empresa de trânsito municipal, foi procurada pela reportagem para maiores informações sobre o trânsito, mas informou que não tem registro de acidente no local. Imagens compartilhadas pelos bombeiros, porém, mostram a pista bloqueada pelo veículo.
A PM segue no local do acidente. A ocorrência está em andamento.