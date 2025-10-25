Assine
PERIGO

Cigarro esquecido aceso provoca incêndio em casa de Juiz de Fora

Chamas atingiram móveis e cômodos de uma casa depois que um cigarro foi deixado aceso ao lado de uma cama. O fogo foi controlado na manhã deste sábado (25)

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
25/10/2025 12:33

Fogo começou em um quarto e foi espalhado por outros cômodos da casa
Fogo começou em um quarto e foi espalhado por outros cômodos da casa crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um cigarro esquecido aceso perto de uma cama provocou um incêndio que consumiu uma casa no bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, na manhã deste sábado (25/10). O proprietário da casa, de 54 anos, recebeu os primeiros socorros e passa bem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um dos quartos da casa e se propagou rapidamente, atingindo móveis de dois cômodos e se expandindo para outras áreas do imóvel. Conforme os registros, as chamas e a fumaça se espalharam e parte da casa ficou comprometida.

O morador da residência foi encontrado do lado de fora. Ele relatou ter inalado fumaça e foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o liberou ainda no local sem ferimentos graves.

Os militares combateram os focos principais e evitaram que o fogo se espalhasse para imóveis vizinhos. Assim que extinto o incêndio, o local foi deixado em segurança, sob responsabilidade do proprietário.

A Prefeitura de Juiz de Fora foi acionada para esclarecimentos sobre vistoria no imóvel por causa do incêndio e a reportagem aguarda retorno.

