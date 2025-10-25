Assine
overlay
Início Gerais
SEM VAZAMENTO

BH: caminhão-tanque com etanol tomba na Dom Pedro II após asfalto ceder

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vazamento do combustível ou feridos

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
25/10/2025 16:29 - atualizado em 25/10/2025 16:48

compartilhe

SIGA
x
De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vazamento do combustível ou feridos
De acordo com o Corpo de Bombeiros, aparentemente o asfalto cedeu devido à concentração de pressão em um ponto específico crédito: Reprodução CBMMG

Um caminhão-tanque carregado com 10 mil litros de etanol tombou na Avenida Dom Pedro II, na altura do número 1.125, no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte, neste sábado (25/10). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma parte do asfalto cedeu e as rodas do veículo afundaram, provocando o tombamento. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A corporação informou, ainda, que não houve vazamento do combustível ou feridos. De acordo com o capitão Wellington Azevedo Ramos, do CBMMG, aparentemente o asfalto cedeu devido à concentração de pressão em um ponto específico. O militar considerou a situação “estável”.

O Corpo de Bombeiros vai realizar uma ação preventiva devido ao risco da carga. A corporação aguarda o guincho para erguer o caminhão-tanque.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Prefeitura de Belo Horizonte e a BHTrans informam que estão no local do acidente e que um quarteirão da Rua Teófilo Otoni, entre a Avenida Dom Pedro II e a Rua Tremedal (sentido Pedro II), foi interditado. No entanto, afirmam que não há necessidade de desvio porque a rua é sem saída. 

Tópicos relacionados:

acidente avenida-dom-pedro-ii bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay