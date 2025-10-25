BH: caminhão-tanque com etanol tomba na Dom Pedro II após asfalto ceder
De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vazamento do combustível ou feridos
Um caminhão-tanque carregado com 10 mil litros de etanol tombou na Avenida Dom Pedro II, na altura do número 1.125, no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte, neste sábado (25/10). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma parte do asfalto cedeu e as rodas do veículo afundaram, provocando o tombamento.
A corporação informou, ainda, que não houve vazamento do combustível ou feridos. De acordo com o capitão Wellington Azevedo Ramos, do CBMMG, aparentemente o asfalto cedeu devido à concentração de pressão em um ponto específico. O militar considerou a situação “estável”.
O Corpo de Bombeiros vai realizar uma ação preventiva devido ao risco da carga. A corporação aguarda o guincho para erguer o caminhão-tanque.
A Prefeitura de Belo Horizonte e a BHTrans informam que estão no local do acidente e que um quarteirão da Rua Teófilo Otoni, entre a Avenida Dom Pedro II e a Rua Tremedal (sentido Pedro II), foi interditado. No entanto, afirmam que não há necessidade de desvio porque a rua é sem saída.