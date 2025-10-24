Rua Salinas, na Região Leste de BH, será fechada neste fim de semana

A Rua Salinas, no Bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte, será interditada a partir das 7h deste sábado (25/10), no cruzamento com a Rua Adamina, para a realização de uma obra emergencial da Copasa. Os trabalhos devem ser concluídos no domingo (26/10).

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, os locais serão sinalizados com faixas de pano, de modo a orientar os condutores. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar) serão deslocados para operar o tráfego na região.

Durante a realização das obras, será montado um desvio de trânsito: os motoristas que trafegam pela Rua Salinas tomarão a Rua Formosa, a Rua Pouso Alegre e a Rua Bauxita, para, então, voltar à Rua Salinas.

Transporte coletivo

As linhas 9103 (Santa Tereza/Santo Antônio), 9210 (Santa Tereza/Prado - Via Barro Preto), S92 (Esplanada/Buritis) terão alteração de itinerário enquanto durar a obra e farão o seguinte desvio:

Linha 9103 (sentido Santo Antônio): Rua Salinas, Rua Formosa, Rua Pouso Alegre, Rua Bauxita, Rua Salinas.

Rua Salinas, Rua Formosa, Rua Pouso Alegre, Rua Bauxita, Rua Salinas. Linha 9210 (Sentido Prado): Rua Salinas, Rua Formosa, Rua Pouso Alegre, Rua Bauxita, Rua Salinas.

Para esses duas linhas, um ponto de embarque e desembarque foi desativado na Rua Salinas, em frente ao nº 1.815. Outro Ponto foi criado na Rua Salinas, nº 1.881.

Linha S 92 (sentido Buritis): Rua Formosa, Rua Pouso Alegre, Rua Bauxita, Rua Salinas.

No caso da linha S 92, um ponto foi desativado na Rua Salinas, nº 1.815. Os usuários deverão efetuar o embarque e o desembarque no ponto já existente da Rua Salinas, em frente ao nº 1.639.

