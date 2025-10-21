Trecho da Avenida Risoleta Neves inaugura programa Ilumina BH

Um trecho de aproximadamente 600 metros da Avenida Risoleta Neves, antiga Via 240, entre o cruzamento com a Rua Santa Maria e um ponto de ônibus na altura do Bairro Novo Aarão Reis, na Região Norte de Belo Horizonte, foi o primeiro a ser contemplado pelo Programa Ilumina BH. Fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP), executada pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) e pela concessionária BHIP, a ação promete "a instalação de 25 novas luminárias e a melhoria da potência luminosa em mais de 11 mil pontos de luz", segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

O prefeito Álvaro Damião (União Brasil) acendeu as luminárias durante a cerimônia de inauguração, realizada na noite desta segunda-feira (21/10). De agora em diante, elas funcionarão automaticamente por meio de sensores fotovoltaicos, como é comum no sistema de iluminação pública. "Iluminação pública é segurança pública", afirmou o chefe do Executivo municipal. "Você dá qualidade de vida às pessoas que precisam caminhar à noite", complementou.

Damião reconheceu falhas na iluminação pública, mas destacou que toda a cidade já recebeu luminárias de LED e prometeu avanços. "Em alguns pontos de Belo Horizonte, a iluminação pública ficava a desejar. Já temos qualidade, mas ficava a desejar em pistas de caminhada, como essa aqui", declarou. É por isso que, de acordo com ele, o programa começará contemplando justamente esses locais.

Esse é o caso da Avenida Risoleta Neves, onde os postes instalados pelo programa acompanham a calçada e a ciclovia. As luminárias ficam posicionadas em postes mais baixos e independentes daqueles que iluminam as faixas de rolamento da via. "A gente vai ter, a partir de agora, iluminação abaixo das copas das árvores", destacou o prefeito.

Porém, os projetos do programa incluem também pontos de ônibus, praças e parques, o entorno de escolas e universidades, monumentos e imóveis tombados, e campos e quadras de esportes, além do hipercentro da capital, onde a iluminação já existente será reforçada. "A partir de agora, será diferente. A gente vai espalhar (a iluminação) por toda a cidade de Belo Horizonte", destacou o prefeito.

De acordo com a Sudecap, ao longo dos próximos 30 dias, as novas luminárias alcançarão uma extensão de 2 quilômetros Avenida Risoleta Neves, chegando ao entorno da Estação São Gabriel. Até 2028, o Ilumina BH deverá ter contemplado um total de 1,1 mil quilômetros de vias, em todas as regiões da capital mineira.

