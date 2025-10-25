Novo viaduto na Pampulha homenageia bombeiros mortos em acidente aéreo

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), sancionou um projeto de lei que batiza de “Arcanjo 04” o viaduto localizado no cruzamento das avenidas Cristiano Machado e Sebastião de Brito, no Bairro Dona Clara, Região da Pampulha. A medida, publicada neste sábado (25/10) no Diário Oficial do Município (DOM), homenageia a equipe do Corpo de Bombeiros que perdeu a vida em um acidente aéreo durante uma missão de resgate, em outubro do ano passado.

O acidente ocorreu na noite de 11 de outubro de 2024, em uma área de serra de difícil acesso em Ouro Preto, na Região Central de Minas. A aeronave Arcanjo 04 colidiu contra a Serra de Ouro Preto a cerca de 25 metros do pico. O impacto foi tão forte que os destroços e corpos ficaram espalhados em um raio de 100 metros.

Nenhum dos seis tripulantes sobreviveu. As vítimas foram identificadas como capitão Wilker Tadeu Alves, tenente Victor Sterling, sargento Wellerson, sargento Gabriel, o médico Rodrigo Trindade e o enfermeiro do Samu Bruno Sudário.

Todos eles atuaram em diversas operações de resgate no estado, incluindo o desastre ambiental de Brumadinho, em 2019. Esse foi o primeiro acidente com mortes envolvendo uma aeronave do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

A proposta, apresentada pelo vereador Sargento Jalyson (PL), tem o objetivo de eternizar o nome dos seis tripulantes da aeronave Arcanjo 04, que caiu após atender a uma ocorrência em São Bartolomeu, distrito onde um avião monomotor havia se acidentado e provocado a morte do piloto.

O monomotor, cuja queda motivou a missão dos bombeiros, era vinculado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e realizava combate a incêndios florestais na região. O helicóptero Arcanjo 04 retornava dessa ocorrência quando se acidentou.

Outra homenagem na Cristiano Machado

O batismo do viaduto “Arcanjo 04” se soma a outra homenagem recente feita pela Prefeitura de Belo Horizonte na Avenida Cristiano Machado, uma das principais vias de ligação entre o Centro e o Aeroporto Internacional de Confins.

Em junho deste ano, o viaduto no cruzamento das avenidas Waldomiro Lobo e Cristiano Machado, no Bairro Guarani, na Região Norte de BH, passou a se chamar Sargento Roger Dias, em memória ao policial militar morto em janeiro de 2024, durante uma operação de abordagem na Região Norte da capital.

Agora, dois dos principais viadutos da Cristiano Machado passam a carregar o nome de profissionais que perderam a vida em serviço, representando diferentes forças de segurança e salvamento de Minas Gerais.

Avenida em obras

As homenagens acontecem em meio a um grande plano de reestruturação da Avenida Cristiano Machado, uma das mais movimentadas e congestionadas da capital. Até 2027, estão previstas três novas intervenções viárias, que devem aumentar a capacidade de tráfego e reduzir os gargalos que afetam diariamente as regiões Norte, Pampulha e Venda Nova.

Entre as obras, estão o viaduto na interseção com a Avenida Sebastião de Brito, uma nova alça de retorno na Saramenha e uma trincheira entre a Avenida Vilarinho e a MG-10. O projeto também contempla paisagismo, drenagem e reurbanização de vários trechos da via.

A modernização faz parte do redesenho da Linha Verde, que liga o Centro de Belo Horizonte ao Aeroporto de Confins. O investimento total ultrapassa R$ 400 milhões, com recursos do Tesouro Municipal, da Corporação Andina de Fomento (CAF) e do Fundo de Mobilidade Urbana (FMU).

Com obras de longo prazo, o objetivo da prefeitura é eliminar semáforos, reorganizar o fluxo de veículos e melhorar o acesso de pedestres à região, especialmente nas áreas próximas à estação de metrô Waldomiro Lobo.