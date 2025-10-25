Assine
VIOLÊNCIA

Motorista de app cai em emboscada e tem carro levado em Contagem

Vítima tentava sair de região após corrida cancelada quando foi abordada por dupla armada. O caso foi registrado no bairro Candida Ferreira, na Grande BH

Giovanna de Souza
25/10/2025 12:06

Homem trabalhava como motorista de aplicativo quando foi sequestrado e roubado crédito: Reprodução/Pexels

Um motorista de aplicativo, de 33 anos, foi vítima de uma emboscada que acabou com um sequestro e o o carro sendo levado em um assalto. O caso ocorreu no bairro Cândida Ferreira, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (24/10). 

Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que aceitou uma solicitação para buscar um passageiro na Alameda dos Trabalhadores. Quando chegou ao endereço, a corrida foi cancelada. O motorista, então, deu meia-volta com o carro e foi abordado por dois suspeitos em uma moto.

Conforme o relato, outros dois homens saíram de um matagal e se uniram à abordagem. Um deles usava camisa branca e carregava uma arma de fogo, enquanto o outro usava uma touca ninja. 

A dupla anunciou o assalto e entrou no carro. Um dos suspeitos assumiu a direção e dirigiu com a vítima por cerca de 20 minutos, até libertá-la no bairro Nacional, perto de um sítio. Além do carro, foram levados os documentos de identidade, CPF, carteira de motorista e quatro cartões de crédito.

A vítima não soube descrever as características da moto. Até o momento, nem os suspeitos, nem a moto usada no crime e o carro roubado foram localizados.

