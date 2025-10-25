Assine
FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME

Homem inventa roubo de carro em BH para receber dinheiro do seguro

Aposentado confessou estar com dificuldades de seguir com financiamento e decidiu simular um roubo. O caso foi registrado na Região do Barreiro, em BH

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
25/10/2025 08:47

Na primeira versão, o homem disse que foi abordado por suspeitos que sequestraram e levaram o carro dele
Na primeira versão, o homem disse que foi abordado por suspeitos que sequestraram e levaram o carro dele crédito: Unsplash

Um aposentado de 59 anos teve os planos de fraude descobertos pela Polícia Militar depois de inventar um roubo na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), para conseguir o dinheiro do seguro do carro. O caso foi registrado como falsa comunicação de crime na noite dessa sexta-feira (24/10).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), o homem chamou a polícia e encontrou com os militares em um posto um posto de gasolina da Avenida Olinto Meireles, na altura do bairro Araguaia, por volta de 23h. Conforme o registro policial, ele relatou que teve um dia com diversas atividades e deslocamentos e, ao passar pelo Buritis, na Região Oeste, sentiu vontade de ir ao banheiro.

Ainda segundo a versão do aposentado, ele seguiu até “algum ponto do Barreiro” quando foi abordado por suspeitos que teriam sequestrado e subtraído o carro dele, um Chevrolet Spin, na cor prata. Com essas informações, os militares investigaram se o que o homem falava era verdade e constataram que ele passou pelo Barreiro, mas às 11h da manhã.

O aposentado foi novamente questionado sobre os fatos e então confessou que fingiu o roubo para tentar receber o valor da tabela Fipe do seguro. Conforme registrado no B.O., ele confessou que arremessou o veículo em um dos morros da Estrada de Casa Branca, na Região Metropolitana.

Aos militares, ele disse que havia financiado o carro de R$ 41.700 em 60 prestações de R$ 695 e que havia pagado 17, mas estava com dificuldades de seguir pagando o financiamento. 

O motorista foi autuado por comunicação falsa de crime e liberado após prestar depoimento. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi lavrado, e ele foi notificado a comparecer ao Juizado Especial da Comarca de Belo Horizonte, no bairro Padre Eustáquio.

