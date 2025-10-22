BH e região: líder de esquema de furto de motos causou prejuízo milionário

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 42 anos, apontado como líder de uma organização criminosa especializada em furtos, desmanche e revenda de peças de motos, causou um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão, informou a Polícia Civil de Sabará (MG), na Grande BH, em coletiva à imprensa nesta tarde.

O chefe do grupo foi preso na manhã desta quarta-feira (22/10) na casa da namorada, em Pedro Leopoldo (MG), também na Grande BH. Conforme a instituição policial, o operador financeiro do esquema, de 27 anos, foi capturado na mesma cidade ao ser surpreendido e cercado em uma rua no Centro.

De acordo com o delegado Thiago Chevalier, titular da 3ª Delegacia em Sabará, onde as investigações foram conduzidas, as apurações indicam que o líder é proprietário de duas empresas do setor de motopeças, uma em Pedro Leopoldo, na Grande BH, e outra em Teixeira de Freitas (BA). Ambas foram interditadas.

Esse homem encomendava furtos e desmanches de motocicletas em BH e região metropolitana, conforme explicou Chevalier. “Além desses empreendimentos que, de fato, existiam, o líder também criou empresas fantasmas para contratar e pagar os furtadores e desmanchadores”, informou o delegado.

Nesse sentido, o operador financeiro ficava responsável pela contabilidade da organização em um grande esquema de lavagem de dinheiro que vinha sendo praticado, pelo menos, desde 2023.

As peças irrastreáveis, como carenagens e painéis sem numeração, eram revendidas no mercado ilícito, enquanto as rastreáveis, como chassi e motor, eram descartadas em meio à vegetação para dificultar sua recuperação.

Bloqueio judicial de aproximadamente R$ 1 mi

O bloqueio judicial de cerca de R$ 1 milhão está entre as medidas de descapitalização do grupo. “Considerando todos os furtos e desmanches encontrados nos últimos dois anos vinculados a essa organização criminosa, nós chegamos a esse valor aproximado e pedimos o bloqueio à Justiça, o que foi deferido”, completou. A polícia ainda apreendeu um veículo SUV Toyota Rav4, avaliado em R$ 250 mil reais, em nome do líder do grupo.

Outros 13 já haviam sido presos

A ação deflagrada nesta quarta-feira é desdobramento da operação Exúvia, desencadeada em 29 de abril deste ano pela 3ª Delegacia de Polícia Civil em Sabará. Na ocasião, houve a prisão de 13 investigados que formavam o grupo dos furtadores, desmanchadores e transportadores.

A partir daí, as investigações evoluíram para a etapa atual, focada na desarticulação da liderança e no bloqueio dos recursos financeiros obtidos com a prática criminosa. Os envolvidos podem ser indiciados pelos crimes de formação de quadrilha, furto qualificado, sonegação de imposto, lavagem de dinheiro e receptação qualificada de produtos provenientes de furto.

