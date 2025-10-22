BH e região: líder de esquema de furto de motos causou prejuízo milionário
Operador financeiro ficava responsável pela contabilidade da organização em um esquema de lavagem de dinheiro que vinha sendo praticado desde 2023
Um homem de 42 anos, apontado como líder de uma organização criminosa especializada em furtos, desmanche e revenda de peças de motos, causou um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão, informou a Polícia Civil de Sabará (MG), na Grande BH, em coletiva à imprensa nesta tarde.
O chefe do grupo foi preso na manhã desta quarta-feira (22/10) na casa da namorada, em Pedro Leopoldo (MG), também na Grande BH. Conforme a instituição policial, o operador financeiro do esquema, de 27 anos, foi capturado na mesma cidade ao ser surpreendido e cercado em uma rua no Centro.
De acordo com o delegado Thiago Chevalier, titular da 3ª Delegacia em Sabará, onde as investigações foram conduzidas, as apurações indicam que o líder é proprietário de duas empresas do setor de motopeças, uma em Pedro Leopoldo, na Grande BH, e outra em Teixeira de Freitas (BA). Ambas foram interditadas.
Esse homem encomendava furtos e desmanches de motocicletas em BH e região metropolitana, conforme explicou Chevalier. “Além desses empreendimentos que, de fato, existiam, o líder também criou empresas fantasmas para contratar e pagar os furtadores e desmanchadores”, informou o delegado.
Nesse sentido, o operador financeiro ficava responsável pela contabilidade da organização em um grande esquema de lavagem de dinheiro que vinha sendo praticado, pelo menos, desde 2023.
As peças irrastreáveis, como carenagens e painéis sem numeração, eram revendidas no mercado ilícito, enquanto as rastreáveis, como chassi e motor, eram descartadas em meio à vegetação para dificultar sua recuperação.
Bloqueio judicial de aproximadamente R$ 1 mi
O bloqueio judicial de cerca de R$ 1 milhão está entre as medidas de descapitalização do grupo. “Considerando todos os furtos e desmanches encontrados nos últimos dois anos vinculados a essa organização criminosa, nós chegamos a esse valor aproximado e pedimos o bloqueio à Justiça, o que foi deferido”, completou. A polícia ainda apreendeu um veículo SUV Toyota Rav4, avaliado em R$ 250 mil reais, em nome do líder do grupo.
Outros 13 já haviam sido presos
A ação deflagrada nesta quarta-feira é desdobramento da operação Exúvia, desencadeada em 29 de abril deste ano pela 3ª Delegacia de Polícia Civil em Sabará. Na ocasião, houve a prisão de 13 investigados que formavam o grupo dos furtadores, desmanchadores e transportadores.
A partir daí, as investigações evoluíram para a etapa atual, focada na desarticulação da liderança e no bloqueio dos recursos financeiros obtidos com a prática criminosa. Os envolvidos podem ser indiciados pelos crimes de formação de quadrilha, furto qualificado, sonegação de imposto, lavagem de dinheiro e receptação qualificada de produtos provenientes de furto.
