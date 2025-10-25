Assine
CAUSA DESCONHECIDA

Kombi pega fogo em posto de gasolina no Sul de Minas

O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e não houve feridos

Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
25/10/2025 18:20

Uma kombi pegou fogo em um posto de gasolina no Bairro Vila Borges, em Alfenas, no Sul de Minas, na manhã deste sábado (25/10)
O combate às chamas durou cerca de duas horas crédito: Reprodução CBMMG

Uma Kombi pegou fogo em um posto de gasolina no Bairro Vila Borges, em Alfenas (MG), na Região Sul, na manhã deste sábado (25/10). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), as chamas foram apagadas e não houve feridos. 

A corporação informou que o incêndio começou por volta das 10h10 e que o combate durou cerca de duas horas. “Um isolamento preventivo foi realizado e o caminhão de combate a incêndio iniciou a atuação imediata, o que foi essencial para evitar que o fogo se espalhasse para as bombas de combustível e demais estruturas do posto”, afirma o CBMMG.

Após o controle das chamas, foi realizado o resfriamento da área atingida para impedir o risco de reignição. O fogo atingiu apenas o forro do teto do posto, que sofreu avarias parciais, sem maiores danos estruturais, de acordo com o Corpo de Bombeiros. 

 A corporação afirma que as causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão apuradas posteriormente.

