Kombi pega fogo em posto de gasolina no Sul de Minas

Uma Kombi pegou fogo em um posto de gasolina no Bairro Vila Borges, em Alfenas (MG), na Região Sul, na manhã deste sábado (25/10). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), as chamas foram apagadas e não houve feridos.

A corporação informou que o incêndio começou por volta das 10h10 e que o combate durou cerca de duas horas. “Um isolamento preventivo foi realizado e o caminhão de combate a incêndio iniciou a atuação imediata, o que foi essencial para evitar que o fogo se espalhasse para as bombas de combustível e demais estruturas do posto”, afirma o CBMMG.

Após o controle das chamas, foi realizado o resfriamento da área atingida para impedir o risco de reignição. O fogo atingiu apenas o forro do teto do posto, que sofreu avarias parciais, sem maiores danos estruturais, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

A corporação afirma que as causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão apuradas posteriormente.