Bombeiros de Minas salvam gato preso a 8 metros de altura

Equipe do Corpo de Bombeiros de Uberaba, no Triângulo Mineiro, realizou, na tarde desta quinta-feira (23/10), o resgate de um gato doméstico, que havia subido quase no topo de uma árvore de grande porte.

Segundo o 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), o animal estava a oito metros de altura há alguns dias, gerando grande preocupação em sua tutora e familiares.

"A operação exigiu o uso de técnicas específicas de salvamento em altura, incluindo o emprego de escada, Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e progressão vertical com ancoragens seguras", diz trecho de nota do 8º BBM.

Os bombeiros de Uberaba informaram ainda que o gato se manteve calmo durante o seu resgate. O animal foi entregue para a sua tutora, sem ferimentos.

"O Corpo de Bombeiros orienta a população que, em casos de animais domésticos em locais de difícil acesso ou em risco, é importante evitar tentar o resgate por conta própria. Nesses casos, a recomendação é acessar o número 193 para acionar o Corpo de Bombeiros, que dispõe de profissionais treinados e equipamentos adequados para a realização segura do atendimento", finaliza nota dos bombeiros.