BH: Centro de Esterilização de Cães e Gatos do Barreiro muda de endereço

O Centro de Esterilização de Cães e Gatos do Barreiro (CECG-B), da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), passará a atender em novo endereço: a partir da próxima terça-feira (28/10), os atendimentos serão realizados na Rua Maria Marcolina Souza, 40, no Bairro Diamante. A unidade funcionava na Avenida Antônio Praça Piedade, 68, no Bairro Bonsucesso.

De acordo com a PBH, o novo espaço terá estrutura mais ampla e funcionará em imóvel próprio, localizado na região central do Barreiro, o que facilita o acesso da população. A unidade também servirá como ponto de apoio para os Agentes de Combate a Endemias (ACE) que atuam nas ações de prevenção e controle da leishmaniose visceral.

Além disso, a estrutura passou por reformas para se adequar aos serviços ofertados: a sede contará com ambiente para palestras voltadas à educação em saúde, espaços pré e pós-cirúrgico, ampla sala de cirurgia e área específica para vacinação antirrábica animal.

Vacinas e castração

No Centro de Esterilização de Cães e Gatos é disponibilizada a vacina antirrábica animal e também são realizadas cirurgias de castração. Os procedimentos devem ser agendados online e o acesso ao sistema municipal de marcação exige autenticação pela plataforma gov.br, do governo federal.

Para serem submetidos à cirurgia na unidade, os animais devem estar em jejum hídrico e alimentar por no mínimo 8 horas. Outra exigência é ter idade entre 4 meses e 8 anos. Os filhotes de gatos devem pesar mais de 1,5 kg. Para maior segurança, os cães devem ser levados com guia e os gatos em caixas de transporte. Mais informações podem ser conferidas no Portal da PBH.

Já a aplicação da vacina antirrábica animal é realizada por demanda espontânea, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Podem ser vacinados cães e gatos a partir de 3 meses de idade, inclusive fêmeas gestantes.

