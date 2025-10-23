Jaguatirica é capturada após invadir casa em cidade mineira

Uma visita inesperada movimentou a Zona Rural de Rio Paranaíba, no Alto Paranaívba, nessa quarta-feira (22/10). Uma jaguatirica trocou a mata pelo conforto de uma casa e acabou virando uma missão de resgate do Corpo de Bombeiros.



A equipe de militares saiu de Campos Altos para buscar o hóspede felino, que se refugiou em um cômodo em construção na residência.



O trabalho envolveu cuidado com o animal e certo risco de ataque aos bombeiros, que precisaram de equipamentos de segurança para conter a jaguatirica e acomodá-la em uma gaiola especial.

Após avaliação, constatou-se que a visitante não apresentava ferimentos, mas estava assustada com a presença de tantas pessoas. O animal foi levado de volta ao seu habitat natural.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia