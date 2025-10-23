Prancha agrícola esmaga trabalhador de empresa de grãos em Minas

Um trabalhador de 39 anos morreu na manhã desta quinta-feira (23/10) atingido por uma prancha agrícola (espécie de reboque para transportar tratores) dentro de uma empresa de grãos em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.



O caso, registrado como acidente de trabalho aconteceu na avenida Marabá, no bairro Bela Vista.



Segundo relatos de colegas de trabalho da vítima, perto das 8h, a estrutura metálica se desprendeu e caiu sobre o funcionário, que morreu antes da chegada das equipes de socorro.



Não se sabe o motivo da estrutura ter desabado sobre o trabalhador. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados, mas apenas constataram o óbito no local.



A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da perícia técnica, que vai apurar as causas do acidente.

