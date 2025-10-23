Assine
ACIDENTE

Prancha agrícola esmaga trabalhador de empresa de grãos em Minas

A vítima tinha 39 anos e estava abaixo da estrutura metálica que se desprendeu e caiu sobre o funcionário

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
23/10/2025 17:41

Prancha agrícola esmagada trabalhador de empresa de grãos em Patos de Minas
Prancha agrícola esmagada trabalhador de empresa de grãos em Patos de Minas

Um trabalhador de 39 anos morreu na manhã desta quinta-feira (23/10) atingido por uma prancha agrícola (espécie de reboque para transportar tratores) dentro de uma empresa de grãos em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

O caso, registrado como acidente de trabalho aconteceu na avenida Marabá, no bairro Bela Vista.


Segundo relatos de colegas de trabalho da vítima, perto das 8h, a estrutura metálica se desprendeu e caiu sobre o funcionário, que morreu antes da chegada das equipes de socorro.


Não se sabe o motivo da estrutura ter desabado sobre o trabalhador. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados, mas apenas constataram o óbito no local.


A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da perícia técnica, que vai apurar as causas do acidente.

