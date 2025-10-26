BH: médico que voltava de plantão 24h capota carro e bloqueia Raja Gabaglia
Apesar do susto, ninguém se feriu. O acidente aconteceu no entrocamento da via com as avenidas do Contorno e Álvares Cabral, no Centro-Sul da capital
compartilheSIGA
Um acidente entre dois carros deixou um Nissan Kicks capotado e bloqueando parte da Avenida Raja Gabaglia, na divisa entre as regiões Oeste e Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (26/10). O carro capotado é de um médico que voltava de um plantão de 24 horas em Contagem (MG), na Grande BH.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A ocorrência foi registrada às 7h24 no entroncamento da Raja Gabaglia com as avenidas do Contorno e Álvares Cabral, perto do prédio do Ministério Público, entre os bairros Gutierrez e Santo Agostinho.
Leia Mais
No local do acidente, o médico Camilo Gomes contou ao Estado de Minas que voltava de um dia trabalhado no Hospital Unimed de Contagem e ia em direção ao bairro Lourdes, onde mora, quando o acidente aconteceu. Segundo ele, ao fazer uma conversão na Contorno para descer a Raja, teve o carro atingido por um Chevrolet Tracker, que “veio com tudo acelerando”. Ambos os carros iam para a mesma direção.
Apesar do susto, ele não ficou preso no carro e conseguiu sair pela janela com a ajuda de uma enfermeira que passava pelo trecho.
O motorista do Tracker, identificado apenas como Álvaro, contou que estava levando um passageiro para uma festa quando passou por uma rua apertada para descer a Raja e colidiu contra o Kicks. Após o acidente, o passageiro fugiu.
Conforme apurado pela reportagem, os airbags dos dois veículos foram acionados. Nenhum dos motoristas teve ferimentos e eles não precisaram de atendimento médico.
- Bombeiros se arriscam em salvamento com carreta capotada na BR-040
- Família fica ferida em capotamento de carro em Lagoa Santa
Às 9h50, o carro que capotou ainda ocupava a pista central da Raja. O segundo carro ficou encostado na pista da direita. O local foi sinalizado com galhos de árvore e o motorista aguardou o reboque do seguro.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A Polícia Militar e a BHTrans registraram a ocorrência. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o local também foi sinalizado pelos agentes.