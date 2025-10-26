Assine
SUSTO

BH: médico que voltava de plantão 24h capota carro e bloqueia Raja Gabaglia

Apesar do susto, ninguém se feriu. O acidente aconteceu no entrocamento da via com as avenidas do Contorno e Álvares Cabral, no Centro-Sul da capital

Jair Amaral
Repórter
Editoria de Gerais
Repórter
Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
26/10/2025 10:55 - atualizado em 26/10/2025 12:05

Carro capotado ocupa faixa central da Avenida Raja Gabaglia, na altura do bairro Gutierrez
Carro capotado ocupa faixa central da Avenida Raja Gabaglia, na altura do bairro Gutierrez crédito: Jair Amaral/EM/D.A. Press

Um acidente entre dois carros deixou um Nissan Kicks capotado e bloqueando parte da Avenida Raja Gabaglia, na divisa entre as regiões Oeste e Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (26/10). O carro capotado é de um médico que voltava de um plantão de 24 horas em Contagem (MG), na Grande BH. 

A ocorrência foi registrada às 7h24 no entroncamento da Raja Gabaglia com as avenidas do Contorno e Álvares Cabral, perto do prédio do Ministério Público, entre os bairros Gutierrez e Santo Agostinho.

No local do acidente, o médico Camilo Gomes contou ao Estado de Minas que voltava de um dia trabalhado no Hospital Unimed de Contagem e ia em direção ao bairro Lourdes, onde mora, quando o acidente aconteceu. Segundo ele, ao fazer uma conversão na Contorno para descer a Raja, teve o carro atingido por um Chevrolet Tracker, que “veio com tudo acelerando”. Ambos os carros iam para a mesma direção.

Apesar do susto, ele não ficou preso no carro e conseguiu sair pela janela com a ajuda de uma enfermeira que passava pelo trecho. 

O motorista do Tracker, identificado apenas como Álvaro, contou que estava levando um passageiro para uma festa quando passou por uma rua apertada para descer a Raja e colidiu contra o Kicks. Após o acidente, o passageiro fugiu. 

Um guincho particular foi acionado para a retirada do veículo acidentado
Um guincho particular foi acionado para a retirada do veículo acidentado Jair Amaral/EM/D.A. Press

Conforme apurado pela reportagem, os airbags dos dois veículos foram acionados. Nenhum dos motoristas teve ferimentos e eles não precisaram de atendimento médico. 

Às 9h50, o carro que capotou ainda ocupava a pista central da Raja. O segundo carro ficou encostado na pista da direita. O local foi sinalizado com galhos de árvore e o motorista aguardou o reboque do seguro. 

A Polícia Militar e a BHTrans registraram a ocorrência. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o local também foi sinalizado pelos agentes.

