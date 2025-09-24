Assine
overlay
Início Gerais
SUSTO

Família fica ferida em capotamento de carro em Lagoa Santa

Acidente provocou vazamento de combustível no Rasgão Córrego Seco, na Região Central da cidade; causas do capotamento serão investigadas

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
24/09/2025 06:43

compartilhe

Siga no
x
Família foi encontrada ainda dentro do carro capotado, mas conseguiu sair sozinha
Família foi encontrada ainda dentro do carro capotado, mas conseguiu sair sozinha crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um acidente de carro deixou uma família ferida em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ao final da tarde dessa terça-feira (23/9).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o carro capotou no Centro da cidade, na altura do número 683 da Avenida Júlio Clóvis Lacerda, em um trecho conhecido como Rasgão Córrego Seco.

Leia Mais

No veículo, foi encontrada uma menina de 9 anos, com um ferimento no rosto; uma mulher de 30 anos, com escoriações, e um homem, também de 30, com um corte na cabeça. Todos estavam conscientes.

Conforme os registros, os três conseguiram sair sozinhos do carro. Eles receberam os primeiros socorros dos bombeiros e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhados ao Hospital Santa Casa de Lagoa Santa. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O acidente provocou um vazamento de combustível que levou ao isolamento do local pela Polícia Militar. O trânsito foi controlado e já não sofre intercorrências. O carro foi removido e as causas do acidente são investigadas.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito capotamento corpo-de-bombeiros grande-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay