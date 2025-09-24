Família fica ferida em capotamento de carro em Lagoa Santa

Um acidente de carro deixou uma família ferida em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ao final da tarde dessa terça-feira (23/9).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o carro capotou no Centro da cidade, na altura do número 683 da Avenida Júlio Clóvis Lacerda, em um trecho conhecido como Rasgão Córrego Seco.

No veículo, foi encontrada uma menina de 9 anos, com um ferimento no rosto; uma mulher de 30 anos, com escoriações, e um homem, também de 30, com um corte na cabeça. Todos estavam conscientes.

Conforme os registros, os três conseguiram sair sozinhos do carro. Eles receberam os primeiros socorros dos bombeiros e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhados ao Hospital Santa Casa de Lagoa Santa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O acidente provocou um vazamento de combustível que levou ao isolamento do local pela Polícia Militar. O trânsito foi controlado e já não sofre intercorrências. O carro foi removido e as causas do acidente são investigadas.