SURTO PSICÓTICO

Homem que matou primo estrangulado em surto é preso em trilha de Minas

Buscas por criminoso seguiram por cerca de dois dias até a captura em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, nesse sábado (25)

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
26/10/2025 09:33

Homem foi encontrado em uma trilha entre a mata onde escondia e o distrito de Realeza, da cidade de Manhuaçu
Um homem de 29 anos, apontado como o autor do assassinato do primo por estrangulamento e que fugiu para um matagal em Manhuaçu (MG), na Zona da Mata, foi encontrado pela Polícia Militar (PM) depois de dois dias de buscas. O autor, que tem histórico de surtos psicóticos, foi visto fugindo para a mata com uma foice em mãos. 

O crime aconteceu no distrito de Vila Nova, na noite da última quinta-feira (23/10), quando o autor levou a vítima para dentro de uma casa e a matou. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, também de 29 anos, foi encontrada com sinais de estrangulamento. 

Segundo o Tenente Fabiano, da 12ª Região da Polícia Militar, assim que foram acionados para a ocorrência, os militares fizeram um cerco na região da cena do crime, mas o autor já havia fugido. Com isso, a tática policial foi cercar a mata e o perímetro urbano de Vila Nova e de Santo Amaro, São Pedro do Havaí e Realeza, outros distritos da cidade onde o homem poderia estar.

O autor foi encontrado após mais de 40 horas de buscas, já nesse sábado (25/10), em uma trilha entre a mata para a qual tinha fugido e o Departamento de Estrada de Rodagem (DER) do distrito de Realeza. 

Conforme o militar, o crime aconteceu quando o autor estava tendo um surto por algum motivo ainda não definido. “Existe também informação de que tanto ele como a pessoa que ele vitimou são usuários de drogas, então é uma coisa que ainda está sendo melhor esclarecida”, afirmou o tenente. 

O homem precisou ser contido e foi preso. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil, que segue com as investigações.

