Mineiro deportado dos EUA é encontrado em BH após fuga de UPA de Vespasiano

O mineiro Iago Queiroz Costa, de 32 anos, que estava desaparecido desde que retornou deportado dos Estados Unidos e desembarcou no Aeroporto Internacional de Confins, na última quarta-feira (22/10), foi encontrado em um terminal de ônibus do bairro Itapoã, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), na manhã deste domingo (26).

Em conversa com o Estado de Minas, a tia de Iago, Virgínia Queiroz, contou que o sobrinho foi encontrado pela família. “Ele se lembrou de um número de telefone, pediu um telefone emprestado e entrou em contato com o irmão. O meu sobrinho, Fernando Lucas, irmão dele, ficou com ele no telefone e ele pediu pra ser buscado”, contou.

Segundo Virgínia, a mãe deles, Valéria Queiroz, passou a localização do filho para a Polícia Civil, que o buscou e o levou a um hospital. Ele estava a 20 quilômetros da UPA de onde sumiu.

A família, que é natural de Montes Claros (MG), no Norte do estado, está a caminho da capital para o encontro de Iago. Segundo Valéria, ele já está na companhia de pessoas de confiança. Até o momento, não há novas informações sobre o estado de saúde dele.

Desaparecimento

Iago, morava em EatonTown, no estado de New Jersey, há 7 anos. Segundo a tia, ele era um jovem centrado, formado em TI e desejava viver uma experiência fora do Brasil.

Em agosto deste ano, a tia relatou que Iago foi preso e transferido para o ICE - Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos - onde passou por cinco centros de detenção até ser deportado. Virgínia relatou que o sobrinho tem transtornos psiquiátricos há cerca de dois anos, e já se internou três vezes.

A família acompanhava o paradeiro de Iago por meio do site do ICE. No entanto, a tia afirmou que na última quarta-feira (22/10), o nome dele sumiu do sistema, o que demonstrava que ele havia sido deportado.

Posteriormente, os familiares conseguiram confirmar que Iago foi levado junto com o grupo de deportados ao Hotel Ibis Style de Confins, com o apoio do programa de acolhimento do Governo Federal. "Mas disseram que todo mundo já havia saído de lá na sexta (24/10). Começamos uma busca para saber onde ele está, já que não chegou em Montes Claros. Foi uma angústia terrível, de madrugada para tentar achá-lo e conseguir alguma informação. Acionamos bombeiros e IML para tentar encontrar", alegou Virgínia.

Igor está em um hospital acompanhado de pessoas de confiança da família Arquivo pessoal

Em novo contato com o Hotel Ibis, foi informado que Iago havia sido levado para a Unidade de Pronto Atendimento em Vespasiano, na Grande BH. "A assistente social falou que ele estava na UPA e fugiu na madrugada deste sábado (25/10). Ela informou para a equipe que não poderia deixá-lo sozinho e que ele precisava de supervisão. Também registraram um boletim de ocorrência", disse a tia.

Delírios

Em nota oficial, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) informou que Iago passou por uma avaliação da Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social (Forsuas) e de um psicólogo da equipe de Proteção da Organização Internacional para as Migrações (OIM/ONU Migração) na recepção do voo de repatriados.

Na ocasião, as equipes identificaram que o mineiro apresentava sinais de surto psicótico e delírios, sem risco imediato para si mesmo ou terceiros. Na manhã seguinte, uma nova avaliação indicou necessidade de intervenção médica. “A Superintendência do Ministério da Saúde em Minas Gerais orientou a chamada do SAMU e a consequente internação. Um assistente social do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) acompanhou o processo”, informou a instituição.

De acordo com o Ministério, foi feito um contato com a UPA de Vespasiano na manhã de sábado (25) e a assistente social de plantão informou que Iago havia sido procurado para atendimento, mas fugiu da unidade durante a madrugada.

“O MDHC oficiou a Polícia Civil de Minas Gerais para priorização das buscas e comunicou o Ministério Público, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, reforçando a articulação interinstitucional e o acompanhamento contínuo do caso”, informou a nota.

Contato com a família

Ainda na nota, foi informado que a Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada pelo Hospital de Vespasiano para busca ativa de familiares na região de Montes Claros, a fim de verificar possíveis vínculos familiares ou comunitários que possam auxiliar na referência pós-alta.

À reportagem, Valéria Queiroz contou que a família não recebeu contato de órgãos públicos e tenta respostas desde quarta-feira (22/10). Ela, que é jornalista há 40 anos formada pela UFMG, teve a mesma resposta do MDHC que os órgãos de imprensa receberam. Ela se apresentou com a profissão que exerce e recebeu a mesma nota que outros órgãos de imprensa receberam. "Só recebi depois que um portal já tinha publicado. Mesmo eu sendo família, não entraram em contato… nem com ninguém da família", lamentou.

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania foi questionado sobre os contatos com a família e informou que, assim que localizado, a família foi comunicada sobre o encaminhamento. "O Ministério destaca e reconhece o empenho e a atuação integrada dos órgãos de segurança pública, do sistema de justiça e das equipes técnicas envolvidas, cujo trabalho foi fundamental para a localização e o acolhimento seguro de Iago", disse a pasta em nota.

A informação é negada pelos familiares. "Até o momento, ninguém do Ministério entrou em contato com a família ou comigo e divulgou a versão que achou mais conveniente sobre os fatos. Omitindo, inclusive, a informação de como ele foi encontrado pela família, porque ele fez contato com o irmão e pediu pra ser resgatado", alegou Valéria.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que, assim que tomou conhecimento do desaparecimento de Iago, registrado nesse sábado (25/10), na capital, iniciou os procedimentos necessários. “Após diversas diligências das equipes da Divisão de Desaparecidos, ele foi localizado nesta manhã (26/10), na estação MOVE da Pampulha, em BH”, afirmou. Ainda segundo o órgão, imediatamente a família foi comunicada e o homem, encaminhado para tratamento médico.

A família também questionou a falta de assistência com um paciente no estado em que Iago estava. “O pessoal da UPA avisou que ele não podia ficar sem supervisão. Desembarcou em surto!”, alegou. A Prefeitura de Vespasiano foi procurada para informações sobre a assistência e os motivos pelos quais Iago conseguiu fugir da UPA e, até o momento, não retornou.