Deportados dos EUA: 23º voo chega a Confins
A maioria dos deportados é do Vale do Aço, em Minas Gerais, e muitos deles foram recebidos por parentes
Pousou no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, no final da noite de quarta-feira (1/10), o 23º voo com deportados dos Estados Unidos. No total, 110 passageiros desembarcaram.
Até o momento, mais de 2.000 brasileiros já foram deportados de volta ao Brasil. Nesse último voo foram 90 homens, 18 mulheres e duas crianças, que estavam no Boeing 767.
A maioria dos deportados é do Vale do Aço e muitos deles foram recebidos por parentes. O voo saiu dos EUA, passou pela Colômbia e pousou em Bogotá. Lá foram desembarcados cerca de 80 colombianos deportados. Só depois o avião seguiu para Confins.
O voo é organizado pelo Governo do Brasil em acordo feito com os EUA. A previsão, segundo o acordo, é que pelo um voo seja feito por semana, sempre às quartas-feiras.
