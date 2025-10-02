Deportados dos EUA: 23º voo chega a Confins

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Pousou no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, no final da noite de quarta-feira (1/10), o 23º voo com deportados dos Estados Unidos. No total, 110 passageiros desembarcaram.

Até o momento, mais de 2.000 brasileiros já foram deportados de volta ao Brasil. Nesse último voo foram 90 homens, 18 mulheres e duas crianças, que estavam no Boeing 767.

A maioria dos deportados é do Vale do Aço e muitos deles foram recebidos por parentes. O voo saiu dos EUA, passou pela Colômbia e pousou em Bogotá. Lá foram desembarcados cerca de 80 colombianos deportados. Só depois o avião seguiu para Confins.

O voo é organizado pelo Governo do Brasil em acordo feito com os EUA. A previsão, segundo o acordo, é que pelo um voo seja feito por semana, sempre às quartas-feiras.

