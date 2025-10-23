Assine
CONTAGEM

Grande BH: homem está desaparecido há quase um mês

O homem, de 33 anos, foi visto pela última vez no dia 29 de setembro. Familiares estão distribuindo cartazes em busca de informações

JM
Júlia Melgaço*
Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
23/10/2025 18:02 - atualizado em 23/10/2025 18:06

Juliano vestia uma camisa social branca de manga curta com estampas de folhas verdes, calça jeans e chinelo
Juliano vestia uma camisa social branca de manga curta com estampas de folhas verdes, calça jeans e chinelo crédito: Reprodução

Há quase um mês, Juliano Marcio da Costa Aguiar, de 33 anos, está desaparecido. Ele foi visto pela última vez em 29 de setembro, por volta das 13h, próximo à Avenida Vila Rica, no Bairro Riacho das Pedras, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

De acordo com familiares, Juliano vestia uma camisa social branca de manga curta com estampas de folhas verdes, calça jeans e chinelo. O homem possui três tatuagens que podem facilitar o reconhecimento: os dizeres “Jane” e “Marcio”, um em cada braço; e “Camila”, nas costas, próximo à nuca. 

Ao Estado de Minas, Jane Aparecida Costa de Aguiar, de 56 anos, mãe de Juliano, contou que o filho é dependente químico. Ela também relatou o dia do desaparecimento. “Naquela semana, ele estava passando horas dos dias na rua, mas voltava para casa de madrugada e ficava a noite inteira usando droga. Quando acabava, saía para buscar mais. Na segunda-feira (29/9), ele se levantou, brincou com a filha dele até a hora de ela ir para a escola.” 

A última pessoa a ver Juliano foi Marcio, pai dele, que relatou à esposa que o filho saiu de casa minutos depois de Jane ter levado sua neta, de 6 anos, para a escola. “Ficamos esperando-o voltar de madrugada, mas nada! Esperamos outro dia inteiro, e ele também não voltou. Na quarta-feira (1º/10), fui até uma base da Polícia Militar fazer a ocorrência de desaparecimento”, explicou Jane. 

Desde então, ela e os parentes próximos de Juliano estão distribuindo cartazes com fotos do homem em pontos estratégicos da capital mineira. “Fomos até o Hospital João XXIII, mas ele não tem registro. Também fomos à rodoviária e passamos no Cabana do Pai Tomás, lugar que ele frequentava muito, mas não conseguimos informações”, disse.  

Cartaz de desaparecido Reprodução

“Minha neta chama muito por ele. Quando chega qualquer pessoa lá em casa e abre o portão, ela corre e fala: ‘É meu pai’. Mas quando chega na janela e olha, fala ‘não é o papai’”, finalizou Jane. 

Caso alguém tenha alguma informação sobre Juliano, é possível entrar em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por meio do telefone 0800 2828 197. 

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

