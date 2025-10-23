Golpes em apps de transporte: conheça os mais comuns e saiba como se proteger

A recente prisão de um homem que se passava por motorista de aplicativo em Belo Horizonte, utilizando um perfil falso, reacende a importância de debater sobre os golpes em plataformas de transporte. O caso, em que o suspeito dirigia sem habilitação, não é um fato isolado das táticas que criminosos usam para enganar as pessoas.

Essas fraudes exploram a confiança de usuários e eventuais brechas de segurança nos sistemas. Os golpistas utilizam desde técnicas simples, como a cobrança de taxas inexistentes, até esquemas mais elaborados envolvendo perfis falsos ou clonados para cometer crimes mais graves. Conhecer os métodos mais comuns é o primeiro passo para se proteger.

Principais tipos de golpes e como funcionam

Embora as empresas de tecnologia invistam em segurança, os fraudadores continuam a desenvolver novas táticas. Entender como eles agem ajuda a identificar os sinais de perigo antes que seja tarde demais. Abaixo, listamos os golpes mais recorrentes aplicados atualmente no país.

O perfil falso: como no caso de BH, um criminoso usa a conta de um motorista legítimo, muitas vezes alugada ou roubada. O objetivo pode ser desde realizar corridas sem ter cadastro até cometer assaltos.

A taxa extra: o motorista alega que há uma cobrança adicional por bagagem, ar-condicionado ou um pequeno desvio de rota e pede o pagamento por fora do aplicativo, geralmente via Pix ou em dinheiro.

A viagem fantasma: o condutor inicia a corrida sem que o passageiro esteja no veículo. Em seguida, ele percorre uma distância qualquer e finaliza a viagem para receber o valor, contando que o usuário não perceba a cobrança indevida.

O caminho mais longo: de forma intencional, o motorista escolhe um trajeto muito maior do que o necessário para inflar o valor final da corrida, especialmente em viagens com preço dinâmico.

A troca de maquininha: ao fim da viagem, ao pagar com cartão, o motorista utiliza uma maquininha com o visor danificado ou alega um problema e realiza uma cobrança de valor muito superior ao devido.

Como se proteger de fraudes em corridas por aplicativo

Adotar algumas medidas simples antes e durante a viagem pode reduzir drasticamente o risco de se tornar uma vítima. A atenção aos detalhes é a principal ferramenta do passageiro.

Verifique os dados antes de entrar: sempre confira se a placa, o modelo do carro e a foto do motorista correspondem exatamente às informações exibidas no aplicativo. Se algo estiver diferente, não entre no veículo e cancele a corrida, reportando o motivo na plataforma. Confirme o destino em voz alta: ao entrar no carro, confirme seu nome e pergunte o destino para o qual o motorista está se dirigindo. Isso ajuda a garantir que você está na corrida certa e com o motorista correto. Compartilhe sua rota: utilize a função de compartilhamento de viagem, disponível na maioria dos aplicativos, para enviar sua localização em tempo real para um amigo ou familiar. Fique atento ao trajeto: acompanhe o caminho pelo GPS do seu próprio celular. Se notar um desvio grande e não justificado, questione o motorista e, se não se sentir seguro, peça para encerrar a viagem em um local movimentado. Reporte qualquer suspeita: se notar uma atitude suspeita ou sofrer uma tentativa de golpe, use os canais de ajuda do aplicativo para reportar o motorista imediatamente. Isso ajuda a plataforma a tomar providências e a proteger outros usuários.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.