O futuro do transporte: 5 apps que podem te salvar no trânsito

Da carona compartilhada a aluguel de bicicletas e patinetes, conheça as soluções tecnológicas que ajudam a driblar a crise do transporte público

Iris Aguiar
23/10/2025 13:17 - atualizado em 23/10/2025 13:20

O futuro do transporte: 5 apps que podem te salvar no trânsito
Tecnologia que acompanha os aplicativos de transporte pode dar conforto e agilidade à rotina crédito: Freepik

Enfrentar o transporte público na Grande BH se tornou um desafio diário para milhares de pessoas. A boa notícia é que a tecnologia oferece alternativas na palma da mão, capazes de contornar o trânsito e devolver um pouco de previsibilidade à sua rotina.

Essas soluções digitais vão muito além do convencional, apresentando opções para diferentes necessidades e bolsos. Elas funcionam como um plano B confiável quando o ônibus não passa ou quando você simplesmente não pode se atrasar. Com alguns toques na tela do celular, é possível encontrar um caminho mais rápido, econômico e menos estressante para chegar ao seu destino.

Para ajudar a navegar por essa nova realidade da mobilidade urbana, a reportagem listou cinco tipos de aplicativos que podem ser seus maiores aliados. Confira como cada um deles funciona e em qual situação podem ser mais úteis.

1. Transporte por aplicativo: a solução imediata

Os apps de transporte individual, como Uber e 99, são a alternativa mais conhecida. Eles oferecem uma solução rápida para quem perdeu o ônibus ou precisa de mais conforto.

A principal vantagem é a conveniência de solicitar um carro a qualquer momento e saber exatamente o tempo de espera e o valor da corrida. São ideais para emergências ou trajetos noturnos, quando a oferta de transporte público é ainda menor.

pedindo uber
Os aplicativos de mobilidade redefinem a forma de se mover pelas cidades, conectando motoristas e passageiros com agilidade e segurançaFreepik

2. Carona compartilhada: a opção mais econômica

Plataformas como BlaBlaCar e Waze Carpool conectam motoristas que já fariam um trajeto com passageiros que vão para o mesmo destino. O custo é dividido entre os ocupantes do veículo, tornando a viagem significativamente mais barata.

É uma excelente escolha para percursos mais longos e rotineiros, como ir e voltar do trabalho, e ainda ajuda a diminuir o número de carros nas ruas.

3. Bicicletas e patinetes: agilidade para curtas distâncias

Para trajetos curtos, nada supera a agilidade das bicicletas e patinetes compartilhados. Empresas que operam sistemas de aluguel por aplicativo permitem que você pegue um veículo em um ponto e o deixe em outro.

Essa modalidade é perfeita para fugir do trânsito em áreas centrais, fazer a última parte do percurso (após descer do metrô, por exemplo) e ainda praticar uma atividade física.

4. Aluguel de carros por hora: autonomia total

Se você precisa de um carro por algumas horas para resolver várias tarefas, os serviços de aluguel de curta duração são a pedida certa. Aplicativos de empresas como a Turbi e a Localiza Meoo oferecem veículos que podem ser destravados e utilizados pelo tempo que for necessário, pagando apenas pelo uso. É a liberdade de ter um carro sem os custos de manutenção e seguro.

5. Planejadores de rotas em tempo real: o guia para o caos

Aplicativos como o Moovit e o Siu Mobile não oferecem um transporte alternativo, mas ajudam a usar o sistema público de forma mais inteligente. Eles fornecem a localização dos ônibus em tempo real, previsões de chegada e sugerem as melhores rotas combinando diferentes modais. Com eles, você pode minimizar o tempo de espera e tomar decisões informadas sobre qual linha pegar ou se vale a pena buscar outra opção.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

