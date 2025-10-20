O que é o AWS e por que a falha dele pode parar a internet mundial
Entenda como funciona o serviço de nuvem da Amazon que hospeda de streamings a bancos e qual o impacto de uma instabilidade para o seu dia a dia
Uma interrupção na Amazon Web Services (AWS), a plataforma de nuvem da Amazon, nos Estados Unidos, fez vários sites, jogos online e aplicativos como Snapchat e Fortnite ficaram inacessíveis por várias horas na manhã desta segunda-feira (20/10).
Isso acontece porque essa plataforma é, em resumo, o alicerce digital de uma parte gigantesca da internet. Lançada em 2006, a AWS é o braço de computação em nuvem da Amazon. Em vez de cada empresa precisar comprar e manter seus próprios servidores físicos, o que é caro e complexo, elas alugam esse espaço e poder de processamento da Amazon.
Essa estrutura oferece desde armazenamento de dados até inteligência artificial para milhões de clientes no mundo todo. Empresas como Netflix, Nubank, iFood e Airbnb dependem da AWS para manter seus serviços no ar. Quando a plataforma da Amazon enfrenta problemas, o efeito cascata é imediato e afeta diretamente a rotina de milhões de pessoas.
O que uma falha na AWS significa para você?
-
Serviços de streaming fora do ar: plataformas como Netflix, Disney+ e outras podem apresentar erros ou simplesmente não carregar, impedindo que assinantes assistam a filmes e séries.
-
Problemas em aplicativos de banco: o acesso a contas, a realização de transferências via Pix e outros serviços financeiros podem ficar indisponíveis ou apresentar lentidão.
-
Dificuldades em compras online: grandes varejistas e aplicativos de entrega podem ter seus sistemas de pagamento e logística afetados, impedindo a finalização de compras.
-
Ferramentas de trabalho paralisadas: muitas empresas usam softwares de comunicação e gestão hospedados na AWS, o que pode interromper o trabalho remoto e as operações internas.
-
Jogos online e redes sociais: plataformas de games e algumas redes sociais também utilizam a infraestrutura, podendo ficar inacessíveis durante uma crise.
-
Dispositivos inteligentes sem resposta: assistentes de voz e outros aparelhos de casa conectada que dependem da nuvem para funcionar podem parar de responder aos seus comandos.
Alguns dos serviços afetados nesta segunda-feira (20/10):
-
Snapchat
-
Zoom
-
Roblox
-
Clash Royale
-
My Fitness Pal
-
Life360
-
Clash of Clans
-
Fortnite
-
Canva
-
Wordle
-
Signal
-
Coinbase
-
Duolingo
-
Slack
-
Smartsheet
-
PokemonGo
-
Epic Games
-
PlayStation Network
-
Peloton
-
Rocket League
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.