PANE NO SISTEMA

O que é o AWS e por que a falha dele pode parar a internet mundial

Entenda como funciona o serviço de nuvem da Amazon que hospeda de streamings a bancos e qual o impacto de uma instabilidade para o seu dia a dia

AP
Alice Pimenta*
20/10/2025 10:55 - atualizado em 20/10/2025 11:25

AWS, sistema da Amazon, fica fora do ar nesta segunda-feira (20/10)
AWS, sistema da Amazon, fica fora do ar nesta segunda-feira (20/10) crédito: Reprodução/Getty Images

Uma interrupção na Amazon Web Services (AWS), a plataforma de nuvem da Amazon, nos Estados Unidos, fez vários sites, jogos online e aplicativos como Snapchat e Fortnite ficaram inacessíveis por várias horas na manhã desta segunda-feira (20/10).

Isso acontece porque essa plataforma é, em resumo, o alicerce digital de uma parte gigantesca da internet. Lançada em 2006, a AWS é o braço de computação em nuvem da Amazon. Em vez de cada empresa precisar comprar e manter seus próprios servidores físicos, o que é caro e complexo, elas alugam esse espaço e poder de processamento da Amazon.

Essa estrutura oferece desde armazenamento de dados até inteligência artificial para milhões de clientes no mundo todo. Empresas como Netflix, Nubank, iFood e Airbnb dependem da AWS para manter seus serviços no ar. Quando a plataforma da Amazon enfrenta problemas, o efeito cascata é imediato e afeta diretamente a rotina de milhões de pessoas.

O que uma falha na AWS significa para você?

  • Serviços de streaming fora do ar: plataformas como Netflix, Disney+ e outras podem apresentar erros ou simplesmente não carregar, impedindo que assinantes assistam a filmes e séries.

  • Problemas em aplicativos de banco: o acesso a contas, a realização de transferências via Pix e outros serviços financeiros podem ficar indisponíveis ou apresentar lentidão.

  • Dificuldades em compras online: grandes varejistas e aplicativos de entrega podem ter seus sistemas de pagamento e logística afetados, impedindo a finalização de compras.

  • Ferramentas de trabalho paralisadas: muitas empresas usam softwares de comunicação e gestão hospedados na AWS, o que pode interromper o trabalho remoto e as operações internas.

  • Jogos online e redes sociais: plataformas de games e algumas redes sociais também utilizam a infraestrutura, podendo ficar inacessíveis durante uma crise.

  • Dispositivos inteligentes sem resposta: assistentes de voz e outros aparelhos de casa conectada que dependem da nuvem para funcionar podem parar de responder aos seus comandos.

Alguns dos serviços afetados nesta segunda-feira (20/10):

  • Snapchat

  • Zoom

  • Roblox

  • Clash Royale

  • My Fitness Pal

  • Life360

  • Clash of Clans

  • Fortnite

  • Canva

  • Wordle

  • Signal

  • Coinbase

  • Duolingo

  • Slack

  • Smartsheet

  • PokemonGo

  • Epic Games

  • PlayStation Network

  • Peloton

  • Rocket League

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

