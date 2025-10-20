O que é o AWS e por que a falha dele pode parar a internet mundial

Uma interrupção na Amazon Web Services (AWS), a plataforma de nuvem da Amazon, nos Estados Unidos, fez vários sites, jogos online e aplicativos como Snapchat e Fortnite ficaram inacessíveis por várias horas na manhã desta segunda-feira (20/10).

Isso acontece porque essa plataforma é, em resumo, o alicerce digital de uma parte gigantesca da internet. Lançada em 2006, a AWS é o braço de computação em nuvem da Amazon. Em vez de cada empresa precisar comprar e manter seus próprios servidores físicos, o que é caro e complexo, elas alugam esse espaço e poder de processamento da Amazon.

Essa estrutura oferece desde armazenamento de dados até inteligência artificial para milhões de clientes no mundo todo. Empresas como Netflix, Nubank, iFood e Airbnb dependem da AWS para manter seus serviços no ar. Quando a plataforma da Amazon enfrenta problemas, o efeito cascata é imediato e afeta diretamente a rotina de milhões de pessoas.

O que uma falha na AWS significa para você?

Serviços de streaming fora do ar: plataformas como Netflix, Disney+ e outras podem apresentar erros ou simplesmente não carregar, impedindo que assinantes assistam a filmes e séries.

Problemas em aplicativos de banco: o acesso a contas, a realização de transferências via Pix e outros serviços financeiros podem ficar indisponíveis ou apresentar lentidão.

Dificuldades em compras online: grandes varejistas e aplicativos de entrega podem ter seus sistemas de pagamento e logística afetados, impedindo a finalização de compras.

Ferramentas de trabalho paralisadas: muitas empresas usam softwares de comunicação e gestão hospedados na AWS, o que pode interromper o trabalho remoto e as operações internas.

Jogos online e redes sociais: plataformas de games e algumas redes sociais também utilizam a infraestrutura, podendo ficar inacessíveis durante uma crise.

Dispositivos inteligentes sem resposta: assistentes de voz e outros aparelhos de casa conectada que dependem da nuvem para funcionar podem parar de responder aos seus comandos.

Alguns dos serviços afetados nesta segunda-feira (20/10):

Snapchat

Zoom

Roblox

Clash Royale

My Fitness Pal

Life360

Clash of Clans

Fortnite

Canva

Wordle

Signal

Coinbase

Duolingo

Slack

Smartsheet

PokemonGo

Epic Games

PlayStation Network

Peloton

Rocket League

