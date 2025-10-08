OfficeSpace adquire Dojo AI e se converte no primeiro sistema operacional de IA para o ambiente construído

A OfficeSpace Software, plataforma líder em gestão de ambientes de trabalho com IA, anunciou hoje a aquisição da Dojo AI, a IA patenteada para planejamento de espaços e análise de ambientes de trabalho. A tecnologia da Dojo reduz o tempo do ciclo de planejamento de meses a minutos e utiliza poderosos algoritmos que melhoram o desempenho da equipe e impulsionam o crescimento.

Com esta aquisição, o OfficeSpace se converte no primeiro sistema operacional de IA para o ambiente construído com recursos completos para gerenciar de modo preditivo espaços, ativos, experiência dos funcionários, fluxos de trabalho de emissão de bilhetes e análises de locais de trabalho, que otimizam portfólios imobiliários comerciais em escala. As empresas que utilizam a tecnologia de IA da Dojo obtiveram fluxos de trabalho otimizados, redução de custos e aumento de receita, ao automatizar 30 a 60% das cargas de trabalho do planejador de espaço e ocupação, além de aumentar a ocupação em 66% através de um melhor design dos locais de trabalho.

Ao incorporar a IA da Dojo diretamente em sua plataforma, a OfficeSpace se tornou líder de mercado em planejamento preditivo e prescritivo de espaços. A plataforma comprime os ciclos de planejamento, libera novos fluxos de retorno de investimento e define o futuro de como as organizações projetam e otimizam seus portfólios para obter o máximo desempenho. Dentro da OfficeSpace, a tecnologia patenteada da Dojo AI irá automatizar planos de pilha, fornecer previsões de uso preditivas, sugerir adjacências e gerar plantas baixas instantaneamente. A OfficeSpace também irá introduzir modelos contínuos de IA agêntica em sua plataforma, que irão permitir que líderes do locais de trabalho cooperem perfeitamente com agentes de IA em uma tela intuitiva que inclui experiências imediatas de última geração. Conhecida pelo amplo desenvolvimento conjunto com clientes e entrega pontual de recursos, a OfficeSpace oferece assinatura de Acesso Antecipado para clientes e potenciais clientes testarem novos recursos antes da Disponibilidade Geral.

"Cada metro quadrado no local de trabalho é um investimento e deve ter um bom desempenho", disse Erin Mulligan Helgren, Diretora Executiva da OfficeSpace. "Com a IA patenteada da Dojo, não apenas melhoramos a eficiência do planejamento. Reinventamos o mercado imobiliário como um motor de desempenho que reduz custos, gera receita e impulsiona a cultura. Este é um momento decisivo para nossa categoria e os clientes que atendemos."

O Diretor de Produto, Andres Avalos, compartilhou o que esta mudança significa para o futuro do trabalho: "A tecnologia Dojo AI dentro da OfficeSpace significa que você não precisa mais encarar uma tela em branco no planejamento de blocos e pilhas, modelagem de cenários e experiência de funcionários. A plataforma cria o ponto de partida, executa o trabalho e apresenta as melhores opções em minutos com o poder da IA, para que os líderes possam se concentrar em estratégia, cultura e inovação."

Com as melhores avaliações do mercado em termos de sucesso do cliente, rapidez em agregar valor, implementação de classe mundial e serviços profissionais, as equipes de IA da OfficeSpace e da Dojo compartilham valores de inovação e orientação ao cliente:

"A Dojo foi fundada para redefinir a experiência no local de trabalho", disse Dan Goldstern, Diretor Executivo e Cofundador da Dojo. "Ao unir forças com a OfficeSpace, aceleramos uma grande mudança no modo como as equipes cooperam e as pessoas realizam suas tarefas. Os escritórios serão ímãs e os portfólios irão se tornar ativos dinâmicos e baseados em dados. Este é o futuro do trabalho."

"A poderosa tecnologia de IA da Dojo vem sendo essencial para ajudar a nós e nossos locatários a planejar, gerenciar e otimizar seus planos de espaço, cenários, cooperação entre funcionários e uso dos locais de trabalho em 1,5 milhão de metros quadrados de imóveis comerciais", disse Tal Kerret, Presidente da Silverstein Properties. "Como a plataforma de IA líder mundial para gerenciar o ambiente construído, a OfficeSpace transformou o modo como a gestão de espaços e a otimização de portfólios são gerenciadas por equipes em todos os setores. A reputação da empresa em inovação contínua é única."

Para saber mais sobre a OfficeSpace + Dojo AI e ver o futuro do planejamento de locais de trabalho em ação:

Saiba mais: Participe de um evento digital ao vivo na quinta-feira, 16 de outubro de 2025, às 12h30 (horário do leste dos EUA) para ouvir a visão das equipes da OfficeSpace e da Dojo, junto com estudos de caso de clientes e muito mais.

Agende uma demonstração hoje mesmo: Experimente como as equipes de espaço e ocupação concluem meses de planejamento em minutos com AI.

Obtenha acesso antecipado: Garanta uma vaga em nosso programa de informações do usuário e acesso antecipado para criar em conjunto novos recursos, obter acesso prático a protótipos e influenciar o desenvolvimento de recursos em tempo real com os principais colegas do setor.

Participe dos dias de inovação: Seja parte de sessões exclusivas no local com a OfficeSpace, principais parceiros de CRE e colegas do setor para explorar a próxima era da tecnologia no local de trabalho, ao vivo.

Sobre a OfficeSpace Software

A OfficeSpace é a plataforma de IA para o ambiente construído que auxilia equipes a planejar, conectar-se e executar tarefas no local de trabalho, com planejamento de espaço, reserva de mesas e salas, sinalização e anúncios para funcionários, gestão de visitantes, gestão de ativos corporativos, relatórios e análises em tempo real, fluxos de trabalho de IA e inteligência preditiva. A OfficeSpace foi nomeada a Mais Fácil de Usar, a que Melhor Atende aos Requisitos, a Mais Provável de Recomendar pelos Usuários, o Melhor Retorno de Investimento Corporativo, a Líder Geral e um dos 1% Melhores Softwares de Escritório no site de avaliação de software corporativo do G2. A OfficeSpace também é um dos principais provedores no Gartner 2025. Guia de mercado para aplicações de experiência no local de trabalho e no mercado imobiliário corporativo AppsCRE.A empresa é apoiada pela Vista Equity Partners e Resurgens Technology Partners. Siga a OfficeSpace no LinkedIn, @OfficeSpace Software.

