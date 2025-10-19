WhatsApp deixará de funcionar em celulares e tablets a partir de 31 de outubro

O aplicativo de mensagens WhatsApp deixará de funcionar em uma série de celulares antigos a partir de 31 de outubro, com o processo de descontinuação se estendendo até novembro. A mudança afetará milhares de usuários de dispositivos Android e iPhone que não atendem mais aos requisitos mínimos de segurança e desempenho exigidos pela Meta Platforms, empresa responsável pelo aplicativo.

Segundo a companhia, a medida faz parte de um processo técnico para manter a segurança e o bom funcionamento do serviço. O WhatsApp passará a exigir versões mais recentes dos sistemas operacionais, já que modelos antigos não suportam os recursos de criptografia e atualização necessários.

Por que o WhatsApp deixa de funcionar em alguns aparelhos?

O WhatsApp vem incorporando novas camadas de proteção, criptografia avançada e melhorias internas que dependem de hardware e software atualizados. Dispositivos com mais de uma década de uso geralmente não oferecem suporte adequado a essas tecnologias.

Além disso, versões antigas dos sistemas operacionais deixam de receber atualizações de segurança dos fabricantes, tornando-se vulneráveis a ataques e falhas. A Meta ressalta que a decisão não se deve a defeitos nos aparelhos, mas a um planejamento técnico que prioriza a integridade dos dados dos usuários.

Na prática, quem ainda utiliza um celular sem suporte notará lentidão, falhas no envio de mensagens e erros na abertura de conversas, até que o acesso seja completamente bloqueado.

Quais são os novos requisitos mínimos do aplicativo?

A partir deste mês, o WhatsApp funcionará apenas em dispositivos com Android 5.1 ou superior e iOS 15.2 ou posterior. Aparelhos que ainda permitem atualização de sistema poderão manter o uso, mas modelos sem suporte técnico precisarão ser substituídos.

A Meta alerta que, mesmo que o aplicativo não seja bloqueado imediatamente, aparelhos sem suporte deixarão de receber atualizações e estarão expostos a riscos de segurança.

Celulares Android que perderão acesso ao WhatsApp

Entre os modelos afetados estão aparelhos de grandes fabricantes, como Samsung, Motorola, LG, Huawei, Sony e HTC, especialmente os lançados há mais de dez anos. Confira os principais modelos que deixarão de ser compatíveis:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend e Galaxy S5.

Motorola: Moto G (1ª geração) e Moto E (2014).

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini e LG G3.

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V e Xperia Z2.

Outras marcas: Huawei Ascend Mate 2 e HTC One M8.

Modelos de iPhone que perderão o suporte

No caso dos aparelhos da Apple, o WhatsApp deixará de funcionar em iPhones com iOS 15.1 ou anterior. Isso inclui modelos como o iPhone 5, 5C, 5S, 6 e 6 Plus. Usuários que não atualizaram o sistema além do iOS 12 terão o acesso interrompido definitivamente.

O que fazer se o seu celular for afetado

Usuários que estiverem na lista de dispositivos incompatíveis devem verificar se há atualizações de sistema disponíveis. Se o aparelho permitir a instalação de uma versão mais recente, o acesso ao WhatsApp poderá ser restabelecido.

Caso a atualização não seja possível, a orientação é migrar a conta para um novo dispositivo. O WhatsApp recomenda fazer backup manual das conversas e arquivos antes da transferência, utilizando o Google Drive (para Android) ou o iCloud (para iPhone).

A empresa também alerta sobre os riscos de instalar versões modificadas ou não oficiais do aplicativo, que podem comprometer a segurança e expor dados pessoais a ataques e fraudes.