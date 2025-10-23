Com atraso, última alça de acesso ao viaduto da Waldomiro Lobo é liberada

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Com mais de um ano de atraso, a quarta e última etapa da obra do Viaduto Sargento Roger Dias, na interseção das avenidas Cristiano Machado e Waldomiro Lobo, no Bairro Guarani, Região Norte de Belo Horizonte (MG), foi entregue nesta quinta-feira (23/10). Inicialmente, a conclusão do complexo viário estava prevista para setembro de 2024.

Durante o evento de inauguração, o prefeito de BH, Álvaro Damião, não soube explicar o motivo do atraso da entrega da obra e declarou que irá se informar com a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap). “Eu não tenho problema nenhum em explicar atraso de obras”, afirmou o prefeito. “Eu vou estudar para saber, principalmente com a Sudecap, o porquê do atraso desta obra”, concluiu.

O chefe do executivo afirmou ainda que qualquer obra de Belo Horizonte ou do Brasil enfrenta problemas com o processo de licitação, inclusive com pedidos de aditivos de verba ao longo da obra. Problema este que Damião se comprometeu a combater: “Aquele que não tiver condições de cumprir a obra, nós vamos expô-los”.

De acordo com Damião, com a nova alternativa, a população que passa pela região poupará até 20 minutos para realizar o trajeto entre o bairro Guarani e o Centro. A liberação do acesso vai permitir também a passagem dos ônibus da linha 708 - Estação São Gabriel/Felicidade. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), placas foram implantadas para orientar os condutores sobre as novas opções de trajeto. Agentes da BHTrans irão monitorar o trânsito na região nesse primeiro momento.

Quanto às reclamações sobre excesso de semáforos no entorno do novo complexo viário, o prefeito de BH defendeu que eles são necessários para garantir a segurança dos pedestres. “Todo motorista pensa em vias mais rápidas, mas esquece que a mãe e o filho dele atravessam a rua, ele acha que é só carro que passa ali. Você que pensa em trânsito rápido em uma capital lembre que tem mãe e filho que atravessam a rua”, declarou.

Complexo viário Waldomiro Lobo

As obras dos viadutos da avenida Waldomiro Lobo começaram no segundo semestre de 2022 e foram destaques da campanha à reeleição do então prefeito Fuad Noman (PSD) nas eleições municipais de 2024. O objetivo da obra defendido pela PBH é aumentar a capacidade de tráfego da avenida Cristiano Machado e reduzir congestionamentos, beneficiando as regiões Norte, Pampulha e Venda Nova.

“Peço desculpas ao povo de Belo Horizonte. Quando estamos fazendo uma obra, realmente atrapalha a vida das pessoas, mas a gente está melhorando a vida dessas pessoas e quando a gente libera um viaduto desse a gente tem certeza que está no caminho certo. Para fazer uma obra dessa demora, mas o resultado é significante e é para o resto da vida”, declarou Damião durante o evento de liberação da alça de acesso.

O custo total do empreendimento é estimado em R$ 104,8 milhões, financiados pela Corporação Andina de Fomento e por recursos do Tesouro Municipal. A Sudecap foi a responsável pela supervisão das obras.

Obras complementares

Nesta quinta-feira (23) O prefeito também assinou uma ordem de serviço para o início das obras de urbanização e paisagismo das áreas no entorno da interseção entre as avenidas Cristiano Machado, Waldomiro Lobo e Saramenha. O investimento para esta etapa de intervenção é de R$ 8,7 milhões e o prazo é de dois anos a partir da data da assinatura.

Além do paisagismo e instalação de iluminação, estão previstas a construção de uma praça com quadras, ciclovias e áreas de convivência nos baixios do viaduto. A mesma intervenção está prevista para os baixios da alça que dará acesso ao novo viaduto de acesso à avenida Sebastião de Brito, no bairro Dona Clara, também na Região Norte de Belo Horizonte.