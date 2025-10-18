MG-020 é interditada para obras em BH a partir deste sábado (18/10)
Reparo em rede de esgoto na rodovia interdita trecho em Belo Horizonte; desvio é feito em uma via auxiliar na lateral da pista no sentido Santa Luzia (MG)
compartilheSIGA
A rodovia MG-020 será interditada a partir deste sábado (18/10) no trecho de acesso secundário ao Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte, no sentido Santa Luzia (MG), para uma obra emergencial.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), será realizado um reparo na rede de esgoto danificada durante uma obra de terceiros. A companhia informou que a interdição é necessária para garantir a segurança das equipes que realizarão o trabalho.
Leia Mais
Desde a madrugada deste sábado, o tráfego está sendo desviado para uma via auxiliar provisória na lateral da pista.
A previsão é que a intervenção seja concluída no final de segunda-feira (20/10), uma vez que há previsão de chuvas fortes neste sábado – o que pode atrasar os trabalhos.