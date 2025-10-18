MG-020 é interditada para obras em BH a partir deste sábado (18/10)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A rodovia MG-020 será interditada a partir deste sábado (18/10) no trecho de acesso secundário ao Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte, no sentido Santa Luzia (MG), para uma obra emergencial.

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), será realizado um reparo na rede de esgoto danificada durante uma obra de terceiros. A companhia informou que a interdição é necessária para garantir a segurança das equipes que realizarão o trabalho.

Desde a madrugada deste sábado, o tráfego está sendo desviado para uma via auxiliar provisória na lateral da pista.

A previsão é que a intervenção seja concluída no final de segunda-feira (20/10), uma vez que há previsão de chuvas fortes neste sábado – o que pode atrasar os trabalhos.

