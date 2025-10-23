Serraria Souza Pinto começa a ser revitalizada

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

Bem ao lado do Viaduto Santa Tereza, pertinho do Parque Municipal Américo Renné Giannetti e parte do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça Rui Barbosa (Praça da Estação), encontra-se uma das construções mais conhecidas e festejadas de Belo Horizonte. Em novos tempos da sua história centenária e em processo de revitalização, a Serraria Souza Pinto, sob tombamento municipal e estadual, terá recuperada a fachada com o letreiro, a marca registrada, e modernizadas as instalações internas.

Na manhã desta quinta-feira (23), a empresa Reeve (especializada em administração de arenas e espaços multifuncionais), responsável pela gestão do espaço, apresentou os avanços da obra iniciada em julho e com previsão de reabertura no primeiro trimestre de 2026.

Presente à apresentação dos serviços já executados no prédio de 3,4 mil m² de área construída, em concessão pelo governo estadual até 2044, o vice-governador de Minas, Mateus Simões, disse que a revitalização representa um momento importante na história da cidade, e deverá ter efeitos positivos na região central, que sofre com uma série de problemas. Diante da fachada que se encontra toda pichada, assim como a de imóveis do entorno, Simões, agora governador em exercício, afirmou que não será admitido tal tipo de agressão ao patrimônio público. "Quem for identificado fazendo pichações, será preso", disse.

Lembrando que, mais do que um espaço, a "nova Serraria" carrega a força de quem fez história e agora se reinventa para o presente e o futuro, o direto-presidente da Reeve, Leonardo Donato, explicou que a edificação "reflete a transição entre o industrial e o cultural, a tradição e a inovação".

Com investimento de R$ 7 milhões ao longo da concessão, a Serraria, conforme divulgado pelos empreendedores, renasce como um polo cultural e de convivência, preparado para receber eventos culturais, shows, exposições, encontros corporativos e celebrações sociais. A agenda de locações já está aberta para produtores e interessados. Interessados em mais informações devem entrar em contato pelo e-mail comercial@serrariasouzapinto.com.br

Intervenções

As obras apresentadas pela direção da empresa e pelo arquiteto André Ottoni, incluem restauração da estrutura metálica, adequação elétrica e uma série de melhorias em acessibilidade e conforto, a exemplo de banheiros adaptados, rampas, pavimentos e passagens acessíveis, sinalização de saídas e instalação de ar-condicionado para climatização.

O projeto moderniza o espaço sem descaracterizá-lo, preservando a essência da Serraria como símbolo da cidade e palco histórico de celebrações e encontros, observou Ottoni.

Inaugurada em 1912, durante o processo de expansão urbana de BH, a Serraria Souza Pinto integra o Conjunto Paisagístico e Arquitetônico da Praça Rui Barbosa e desempenha papel fundamental na memória da capital mineira. Com a revitalização conduzida pela Reeve, "o espaço reafirma sua vocação como lugar de encontros, pertencimento e identidade cultural para os mineiros", lembrou Leonardo Donato.

Desenho original

Parte da identidade da Serraria Souza Pinto, a fachada passará por um processo de restauração, que inclui pintura, respeitando as cores e características originais que marcam a história do edifício.

Já os espaços internos da Serraria serão modernizados para atender ao público com mais conforto, acessibilidade e praticidade.

O projeto contempla a revitalização dos pisos, sistemas elétricos e hidráulicos, climatização e iluminação, criando uma infraestrutura versátil para receber diferentes eventos. Estão previstas ainda áreas para camarins, buffets e bares. Também será construída uma nova bilheteria para melhorar a experiência do público desde a chegada.

Praça da Estação

O Conjunto Paisagístico e Arquitetônico da Praça Rui Barbosa (Praça da Estação) é constituído pelo espaço público, seus jardins e esculturas. E ainda os prédios da Estação Central (antiga estação Ferroviária Oeste de Minas), Casa do Conde de Santa Marinha, Edifício Chagas Dória, Serraria Souza Pinto e Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (antigo Instituto de Eletrotécnica) e Pavilhão Mário Werneck. O tombamento estadual do conjunto foi homologado em 1988 e inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e no Livro do Tombo de Belas Artes.

