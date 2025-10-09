Revitalização do Centro de BH: PBH abre consulta pública para colher ideias

Como tornar o Centro de Belo Horizonte um lugar mais vivo e atrativo? Este é o chamado da prefeitura municipal à população. Desde 1º de outubro, está aberta a consulta pública sobre o projeto de requalificação da Região Central, com o intuito de ouvir as sugestões dos belo-horizontinos acerca de medidas para transformar a cidade. Também estão incluídos nove bairros vizinhos.

Para enviar opiniões, a população deve acessar a consulta disponibilizada no site BH+Participativa. Lá é possível responder as questões que abrangem também os bairros Lagoinha, Colégio Batista, Floresta, Santa Efigênia, Boa Viagem, Barro Preto, Carlos Prates, Bonfim e Concórdia.

Conforme a PBH, a proposta é valorizar a região e bairros próximos, impulsionar a economia local, recuperar patrimônios históricos e abrir espaço para novas ideias culturais.

Passo a passo

Ao acessar a consulta pública é preciso estar logado com a conta gov.br. Após o login, basta clicar em “Programa de Incentivos” e responder o questionário.

Ao todo são seis perguntas de múltipla escolha. As questões envolvem temas como a situação de imóveis antigos, que com o tempo acabam degradados, bem como galpões e lotes vagos que poderiam abrigar novas moradias, comércios ou mesmo espaço para eventos.

O interesse em recuperar patrimônios históricos, sem deixá-los desaparecer, também aparece no questionário. A prefeitura destaca a perda de lojas no Centro e região durante a pandemia, e pergunta sobre formas de apoiar novos empreendedores na área.

Além disso, o Executivo aponta que, nesses locais, a maioria dos imóveis tem mais de 50 anos e, por isso, há pouca movimentação de compra e venda, indicando pouco interesse em morar e investir. Para garantir que as mudanças reflitam as necessidades e expectativas de quem vive a cidade, surge a interrogação sobre maneiras de melhorar esse cenário.

No final, ainda há um campo disponível para sugestões, ideias ou preocupações. O registro das sugestões pode ser feito até 15 de outubro.

Esvaziamento

Belo Horizonte foi planejada no final do século XIX como a primeira cidade moderna do Brasil, segundo informado pela gestão municipal. No entanto, com o passar do tempo o Centro começou a enfrentar um processo de declínio: esvaziamento populacional, degradação dos espaços públicos e uma grande perda de atratividade.

"A presença de galpões e imóveis subutilizados, a desvalorização do solo e o fechamento de lojas no Hipercentro refletem a perda de vitalidade da área, agravada por um parque imobiliário envelhecido e inadequado às demandas atuais", informou a PBH. Por esta razão, a participação popular é essencial para que o projeto de revitalização do Centro e seu entorno traga o impacto positivo que a cidade merece.

Serviço

Acesse: BH+Participativa com o login do gov.br.

Prazo: até 15 de outubro