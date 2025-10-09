Vai chover em BH nesta quinta (9/10)? Confira a previsão

Depois de dias de muito calor, Belo Horizonte pode voltar a registrar chuva nesta quinta-feira (9/10). De acordo com a Defesa Civil de BH, pode haver precipitações na cidade a qualquer hora do dia.

Segundo o órgão municipal, a temperatura mínima registrada nesta segunda foi de 15,3°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h. No mesmo local, a sensação térmica foi de 3,3°C. A previsão indica que o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com umidade relativa do ar em torno de 60%.

A Defesa Civil orienta que, em caso de chuva forte, os moradores evitem áreas de inundação e não trafeguem em vias sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

O que fazer em caso de chuva?

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Menores temperaturas por regional em 9/10

Barreiro: 17,2 °C, às 5h25.

Centro-Sul: 16,0 °C, às 6h05.

Oeste: 15,3 °C, com sensação térmica de 3,3 °C, às 6h.

Pampulha: 19,5 °C, com sensação térmica de 15,4 °C, às 6h.

Venda Nova: 19,4 °C às 6h40.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de muitas nuvens e chuva isolada em parte de Minas Gerais, especialmente no centro-sul do estado. O transporte de umidade do oceano para o interior do continente manterá o dia nublado com chuva isolada no Sul e Zona da Mata. A temperatura máxima na região pode chegar a 38°C.

Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca no Norte e

Noroeste. Há também possibilidade de chuva nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Metropolitana, Zona da Mata, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes.

Qual a previsão para outubro?

O início de outubro é caracterizado pelo predomínio de céu claro, praticamente sem nuvens, e temperaturas elevadas. Segundo o Inmet, as maiores temperaturas do ano costumam ser registradas entre o fim do inverno e início da primavera, no final de setembro e meados de outubro.

Historicamente, a partir da segunda quinzena do mês, as pancadas de chuva tornam-se mais frequentes, marcando a transição entre o período seco e o chuvoso, inicialmente, no centro-sul e oeste de Minas A transição climática avança gradativamente em direção ao centro-norte e leste, de forma que no início de novembro todo o estado já se encontra com a estação chuvosa estabelecida.

