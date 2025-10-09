Vai chover em BH nesta quinta (9/10)? Confira a previsão
Belo Horizonte deve registrar temperaturas mais amenas comparadas com os dias anteriores e índices de umidade relativa do ar melhores nesta quinta
compartilheSIGA
Depois de dias de muito calor, Belo Horizonte pode voltar a registrar chuva nesta quinta-feira (9/10). De acordo com a Defesa Civil de BH, pode haver precipitações na cidade a qualquer hora do dia.
Segundo o órgão municipal, a temperatura mínima registrada nesta segunda foi de 15,3°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h. No mesmo local, a sensação térmica foi de 3,3°C. A previsão indica que o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com umidade relativa do ar em torno de 60%.
Leia Mais
A Defesa Civil orienta que, em caso de chuva forte, os moradores evitem áreas de inundação e não trafeguem em vias sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
O que fazer em caso de chuva?
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Menores temperaturas por regional em 9/10
- Barreiro: 17,2 °C, às 5h25.
- Centro-Sul: 16,0 °C, às 6h05.
- Oeste: 15,3 °C, com sensação térmica de 3,3 °C, às 6h.
- Pampulha: 19,5 °C, com sensação térmica de 15,4 °C, às 6h.
- Venda Nova: 19,4 °C às 6h40.
Como fica o tempo em Minas?
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de muitas nuvens e chuva isolada em parte de Minas Gerais, especialmente no centro-sul do estado. O transporte de umidade do oceano para o interior do continente manterá o dia nublado com chuva isolada no Sul e Zona da Mata. A temperatura máxima na região pode chegar a 38°C.
Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca no Norte e
Noroeste. Há também possibilidade de chuva nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Metropolitana, Zona da Mata, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes.
Qual a previsão para outubro?
O início de outubro é caracterizado pelo predomínio de céu claro, praticamente sem nuvens, e temperaturas elevadas. Segundo o Inmet, as maiores temperaturas do ano costumam ser registradas entre o fim do inverno e início da primavera, no final de setembro e meados de outubro.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Historicamente, a partir da segunda quinzena do mês, as pancadas de chuva tornam-se mais frequentes, marcando a transição entre o período seco e o chuvoso, inicialmente, no centro-sul e oeste de Minas A transição climática avança gradativamente em direção ao centro-norte e leste, de forma que no início de novembro todo o estado já se encontra com a estação chuvosa estabelecida.