COLISÃO FRONTAL

Duas motos batem de frente e três jovens morrem no Vale do Jequitinhonha

Uma quarta pessoa se feriu no acidente registrado na BR-116, em Itaobim (MG)

Estado de Minas
Estado de Minas
26/10/2025 14:43

SAMU pediu suporte policial para organizar o trânsito e permitir o atendimento às vítimas
SAMU pediu suporte policial para organizar o trânsito e permitir o atendimento às vítimas crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Três jovens morreram e outra pessoa se feriu em um acidente entre duas motocicletas, na madrugada deste domingo (26/10). As vítimas, de 17, 19 e 20 anos, perderam a vida na colisão na BR-116, perto da comunidade de São João, em Itaobim (MG), no Vale do Jequitinhonha. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, as motos bateram de frente.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi comunicado através da via Central de Regulação do SAMU, que pediu suporte policial para organizar o trânsito e permitir o atendimento às vítimas.

Os três jovens foram encontrados já sem vida. A quarta vítima foi socorrida pelas equipes de resgate e levada ao Hospital Jequitinhonha pelo SAMU.

