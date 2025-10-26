BH: homem vai parar na delegacia acusado de assédio em casa de swing

Um homem de 31 anos foi detido pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (26/10) após causar tumulto em uma casa de swing localizada no Bairro Castelo, Região da Pampulha, em Belo Horizonte. O incidente envolveu ocorrência de importunação sexual, recusa em pagar a conta e ameaças a funcionários. O suspeito é acusado de assediar uma frequentadora do estabelecimento.



A vítima, de 25 anos, estava no local com o marido e uma amiga, ambos de 38 anos, quando sentiu o toque do homem em suas nádegas, um gesto classificado por ela como um deslize "de cima para baixo". O marido da mulher agiu imediatamente, questionando a atitude do agressor, que respondeu: “E aí? E se eu continuar? Vai fazer o que?”.

A situação se tornou tensa. Enquanto a amiga chamava a segurança, o homem permaneceu alterado e provocativo, conforme relatam testemunhas. Após a tentativa de contenção pelos seguranças, ele se recusou a quitar os R$ 380 devidos, insistindo em pagar apenas a metade.

Os administradores do estabelecimento disseram à Polícia Militar que o indivíduo continuou ameaçando a equipe e fazendo ligações suspeitas. Diante do cenário de ameaça e da recusa em pagar, ele e sua esposa foram detidos até a chegada das autoridades. Além de contestar a cobrança, alegando um teto de R$ 180, o suspeito insinuou ter sofrido retenção ilegal (cárcere privado).

Questionado pelos militares, o homem argumentou estar sob efeito de álcool e disse não se lembrar do toque, refutando a importunação. A esposa também negou o assédio, dizendo que o casal esteve de mãos dadas o tempo todo e que não houve agressão. A ocorrência foi registrada e o homem foi conduzido à delegacia.