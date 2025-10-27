Assine
HOMICÍDIO

Discussão em festa termina em tragédia no interior de Minas

A confusão teria começado com a discussão de um casal. Um integrante tirou um canivete do bolso e desferiu golpes em três pessoas, uma delas morreu

Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
27/10/2025 11:42 - atualizado em 27/10/2025 11:53

Assassinato muda a vida da pacata São Francisco do Glória
Assassinato muda a vida da pacata São Francisco do Glória, na Zona da Mata crédito: Redes sociais

Uma festa de confraternização, que aconteceu na manhã desse domingo (26/10) em São Francisco do Glória, na Zona da Mata, terminou em morte. A discussão de um casal evoluiu para uma briga generalizada e terminou com a morte de um homem de 33 anos e dois feridos.

Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, tudo começou quando um casal começou a discutir. Os participantes da festa interviram na discussão, tomando partido dos dois lados. O documento ressalta que os integrantes da festa já estariam alcoolizados.

Em determinado momento, um jovem de 19 anos sacou um canivete e deferiu golpes em três pessoas, de 23, 25 e 33 anos.

A briga parou e as pessoas correram para socorrer as vítimas, que foram levadas para o Hospital Santa Bárbara, em Fervedouro. O homem de 33 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. As outras duas vítimas foram transferidas para um hospital em Carangola.

Depois de cometer o crime, o autor fugiu numa motocicleta. Ele atravessou um cafezal, tendo a ajuda de familiares, o que foi admitido pelos pais dele.

Os policiais foram até as casas de parentes do suspeito e encontraram, em uma delas, roupas sujas de sangue. Estas foram repassadas para a perícia. O caso é investigado pela Polícia Civil que, junto com a Polícia Militar, montou uma estratégia de busca, para tentar prender o suspeito.

Tópicos relacionados:

briga festa homicidio mina-gerais pcmg zona-da-mata

